造謠鄰居夫妻「是兄妹」害小孩懷疑出生 老姊妹賠定了

台北市一對林姓老姊妹不斷造謠何姓女鄰居和丈夫是「兄妹」、是「代理孕母」，致何女的女兒問「我是不是妳親生的？」何女不甘受辱，除提告謗罪，也請求損害賠償；兩婦人「裝窮」，喊「我們都退休了，收入低」。高等法院判這對姊妹各賠6萬、25萬元確定。

這對姊妹一個高中畢業、一個專科畢業，兩人都已退休，都沒結婚、沒子女，目前同住。

何姓女子表示，這兩個鄰居常常大聲說她和老公是「兄妹」，還說有裝監視器，看得出她抱的是「洋娃娃」，她是「賣小孩的代理孕母」。何女說，這些閒言閒語造成她精神上極大的痛苦，每次外出時都要恐懼左鄰右舍的眼神，甚至連小女兒都問她「我是不是妳親生的？」

警方到場處理時，被告還堅稱指兩夫妻是兄妹。

高院審理，兩名林婦說，何姓女子和婆婆長得很像，應該是有改名換姓，丈夫其實是「哥哥」。但從個人資料來看，高院認為兩老婦說的根本是無稽之談，她們指何女「抱洋娃娃」的監視器畫面也模糊不清，認定兩人侵害何女名譽。

雖然兩名林婦年事已高、退休，但還與第三人共有不動產，並且有營利、股利等收入，高院考量她們之前也對何女說過同樣的話而遭民事、刑事法院判決確定，卻不知警惕，判兩人各賠6萬和25萬元，不得上訴。