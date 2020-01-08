「我祝他幸福」女星何如芸嫁變 士林法院打離婚官司

台灣知名女星何如芸，與花蓮美侖飯店董事王敏錡結婚16年，傳出婚變，向士林地院提起離婚訴訟，今日家事庭傳喚雙方調解，許如芸在律師陪同下到庭，今日士林地方法院家事庭傳喚雙方，面對媒體採訪表示，「我祝他幸福」、「探視小孩無問題」。

何如芸因演出三立八點檔炮仔聲打反派，知名度再度衝高，婚變事件再度引發關注。今早何如芸在律師賴芳玉陪同下，走進士院家事法庭，面對媒體提問，何如芸低調沒回應。

何如芸約在上午9點半離庭，獨自坐在庭外的椅子上，拿掉黑色口罩的，面容神情顯得格外落寞。何如芸離開法院時，僅簡短對著記者說，「我祝他（王敏錡）幸福」，探視小孩部分，她則說，「目前探視小孩均沒有問題」，隨後搭車離去。

她在2003年嫁給王敏錡後，升格豪門媳婦，接連生下2名兒子，但去年底她在臉書發文證實婚變，「這樣的生活過了10年，Brian、Bruce（2兒），媽媽對不起你們，沒有辦法忍到最後」。

王敏錡則透過律師提出表示，何如芸2019年4月就向他提出離婚，目前分居、都不回家住，小孩已到新加坡半年，準備就學，何如芸一次都沒去看過，他則是每月都會去陪小孩。