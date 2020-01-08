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想回家過年！孫道存侵占1億2羈押 今提準抗告

2020-01-08 11:07聯合報 記者王聖藜／台北即時報導

孫道存被法官裁定羈押禁見，他提準抗告請求撤銷裁定，爭取回家過年。 聯合報系資料照...
孫道存被法官裁定羈押禁見，他提準抗告請求撤銷裁定，爭取回家過年。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
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太平洋電線電纜公司前副董事長孫道存因掏空案服刑出獄，又被控侵占「太平洋網球基金會」、「孫法民文教基金會」1億2000萬元，被法官裁定羈押禁見，孫提準抗告請求撤銷裁定，爭取回家過年，台北地院分案由金融專庭審查。

孫道存本月1日刑滿出獄，出獄前，被審理侵占案的法官提訊召開調查庭，孫有望重獲自由，向法官表示可向友人調頭寸、籌得500萬元以內的保釋金，公訴檢察官說，孫有面對犯罪所得1億2000萬元被沒收的顧慮，不過，沒有強烈主張非押不可。

上周，法院開準備程序庭，孫認罪，3度請求法官撤銷羈押禁見，表示侵占案已經發生2年多，資料都被拿走，他沒有隱瞞、湮滅證據的可能，孫還說，挪用基金會的錢只有他，「沒有人會跟我串證」。

孫說，網球基金會的錢已經還清，他絕不會逃亡，何況還有96歲的母親要侍奉，就算檢察官指控還有5000萬元沒回補，「女兒、女婿也可以為我償還」。

孫說，過去在八德外役監服刑時，他19次回家探親，每次都提早返監，最後一次是去年12月9日返家，「如果要落跑，為什麼不在當時跑掉呢？」

孫道存的律師丁中原說，孫道存自偵查以來都認罪，沒有翻供、卸責，盼過年前就可以召開審理庭。

庭後，法官針對孫道存再三請求，先准許孫有機會與律師接見，後續將孫還押台北看守所，再與合議庭評議，仍裁示孫維持羈押禁見。

孫道存

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