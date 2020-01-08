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代客炒股3年吸金28億 一審依違反銀行法判15年

2020-01-08 10:15聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

陳姓男子經營公司代客炒股，事前會告知預估報酬率，並先開支票、本票給投資人當作誘因。檢調更查出陳3年來吸引600多人加入，非法吸金高達28億多元，法院審理後依銀行法判陳15年，陳負責的橙宏公司科罰金2000萬元，可上訴。

桃園地檢署起訴指出，陳男（38歲）為橙宏、森悅及益貝公司實際負責人，未經金融管理監督委員會申請核准，和3間公司25名員工代客操作獲利、非法經營有價證券全權委託投資業務，而為增加投資意願，簽約時還會交付橙宏公司的支票、本票做擔保。

檢方認為，陳有長期投資經驗，為外招攬非法吸金高達28億多元，紊亂金融市場秩序，更用不法方式將數億元投資款匯往大陸、香港，至今流向未明，隱匿匯兌行為人身分，讓檢調難以追查金流，去年6月起訴求重刑。

審理時，陳辯稱他沒和任何人說保證獲利，也沒有用廣告或傳單去洽不特定人，否認有違反銀行法的吸金行為；陳的辯護人說，陳投資款投入資本市場，合約上雖有固定報酬，但卻有開立面額含本金及報酬的支票、本票給投資人，但此僅為預估報酬，從未向投資人宣稱保證獲利。

公司員工證稱，招攬投資客有交支票給他們，並表示投資完後若沒問題，預期就會是支票上所載金額；另名員工說，介紹親戚朋友來時會跟他們說「預估報酬」，投資本就有風險，股票有上有下，不一定會有利潤，但她和親友都沒虧損，她只知道投資金額、報酬率，不知陳拿資金做何投資。

法院依員工、投資客證詞，發現陳雖未宣稱保證獲利並告知有風險，但會拿到預估報酬及本金的本票、支票作為投資依據，且期滿均有取回相同報酬與本金。

法院認為，若僅是預估報酬未保證獲利，陳只要開收據證明有拿到款項，豈有可能冒虧損、投資人聲請本票裁定或提示支票兌現的風險，可見陳開本票、支票告知投資人的預估報酬，是作為保證獲得預估報酬的利益並返還本金，藉此吸引投資人捨棄正規金融方案，轉向陳投資。

以橙宏、陳男名義的3種投資方案，為年利率百分之5至百分之90不等的高額投資報酬，而國內金融機構2016年至2018年公告1年期定存利率約百分之1至百分之1.2，此為眾所周知之事，橙宏公司以高出5倍至90倍，顯為特殊之超額」及「與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬」。

法院審酌，陳妨害主管機關對證券投資顧問業務之管理監督，影響證券投資顧問專業性，向不特定多數人大量吸金，規避國家金融監管機關監理，危害金融秩序，依違反銀行法非法經營收受存款業務罪判處陳有期徒刑15年，橙宏公司科罰金2000萬元。

法院依違反銀行法判處陳男有期徒刑15年，橙宏公司科罰金2000萬元。記者曾健祐／...
法院依違反銀行法判處陳男有期徒刑15年，橙宏公司科罰金2000萬元。記者曾健祐／攝影
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