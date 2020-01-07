被老東家告發涉背信 高銀前總經理：司法會還我清白

高雄銀行前總經理王進安因經手慶富集團貸款案，今天被高雄銀行告發涉背信，高銀也將向他提起民事損害賠償2.95億元。他今天受訪時表示，可說是啞巴吃黃蓮，他會向檢察官一五一十的說明相關事實，相信司法可以還他清白。

高雄市議會慶富案專案調查小組指慶富向高銀申貸承造獵雷艦履約保證17.46億元時，王進安向常董會說慶富與台船參與獵雷艦的評比，慶富條件較優，慶富也有承造100億到200億元艦艇的實績，但這些話與事實不符，慶富和台船的評比同分，是抽籤時慶富抽到，慶富也只有打造28艘海巡署巡防艇的實績，約37億元。這些內容被高銀採用為告發王進安涉背信的重要理由。

王進安表示，常董會的錄音紀錄中，可以很清楚的聽到他說評比的事，是「轉述」慶富董事長陳慶男所說，不是他自己的話。專案小組以慶富承包單一工程（海巡艦艇）來看慶富的實績，但慶富造船艦至少有一、二十年了，他是以累計實績來看，這麼多年了，100億到200億的實績總是有的。

關於獵雷艦履約保證函4天開出，王進安說，雖然時程很快，可是都有按銀行規定的程序辦理；據他了解，慶富去找其他銀行之所以被拒絕，是慶富只提出約二、三成的保證，那些銀行的總行又在台北，文函往來的時間可能來不及，所以沒有談成，慶富來找高銀，時間很緊迫，就提出96%的現金存保，約16億多元（履約保證函是17.46億），這筆錢高銀收回來了，又賺了2600多萬元的費用，如果其他銀行知道慶富現金存保是16億多，很可能會搶著做。