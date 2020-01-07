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轉發「2020大選劇本」預測文 法官：危言聳聽、裁罰3千

2020-01-07 19:57聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

馬姓男子去年6月間在臉書轉發文，內文大膽預測2020總統大選「劇本」，直斷總統選舉已由特定候選人與司法系統套招，「台灣的善良人民到此在幻想有個民主公平的總統大選？真是太天真了」，甚至美國將在選後控制台灣軍方；種種言論涉及台灣主權地位，橋頭地院岡山簡易庭認為，有危言聳聽之虞，依違反社維法裁處馬3千元罰鍰，可抗告。

曾任軍職多年的馬姓男子，去年6月11日在個人臉書轉發貼文，貼文開頭就說「請大家幫忙分享」，內文指名道姓某總統會在大選開票結束後，按照他事先安排好的劇本，「由第三者向法院提起當選無效的異議，且法院按照劇本當然受理後，通知中選會暫停公告當選人名單，法院調查並且裁定原當選人接受中國資助查證屬實，比照連宋當年兩顆子彈319槍擊案」等不實預測言論。

馬轉發的貼文內容甚至直斷，美方會迅速承認某候選人當選，並控制台灣軍方，2020總統大選到此全部結束，「台灣的善良人民到此在幻想有個民主公平的總統大選？真是太天真了」。

警方介入偵辦，認為2020總統大選將至，社會大眾對於總統大選公平性、選後國內局勢穩定原有高度期待，但馬姓民眾在選情蓬勃對立之際，毫無查證就轉發不實貼文，對外宣稱窺知選後態勢，還公然散布總統選舉已由特定候選人與司法系統套招、早已喪失民主公平性，選後美國將控制台灣軍方等不實言論，其發言涉及台灣日後主權地位完整或存立，不只是單純表達政治意見。

然而，馬姓男子到案辯稱，雖然知道該則貼文屬於臆測不實言論，但因為太害怕貼文所述情形發生，才會在臉書上轉貼文章、供大眾評斷真偽，自認行為應受言論自由保障。

岡山簡易庭審理認為，現在還不到2020總統大選之日，根本還難預先精準掌握選舉結果、選後訴訟應變、甚至國家發展動向；可見，馬姓男子應知道該則貼文內容純屬虛構，卻仍轉發在個人臉書上，可能使聽聞者誤信不實資訊而陷入擔憂、畏懼。

簡易庭認為，馬姓男子明顯危言聳聽，確實有危害社會安寧，依違反社會秩序維護法，裁處3千元罰鍰，可抗告。

馬姓男子轉發「2020總統大選預測文」，內文不僅談到某候選人與司法系統套招，甚至...
馬姓男子轉發「2020總統大選預測文」，內文不僅談到某候選人與司法系統套招，甚至選後美國將控制台灣軍方等不實言論，遭岡山簡易庭依違反社維法裁處3千元罰鍰，可抗告。示意圖／報系資料照
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岡山司法

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