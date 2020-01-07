親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

真的分手了！李沛旭驚爆與蔡淑臻8年情斷：只是室友

波多黎各規模6.5淺層強震 料無重大海嘯威脅

獨／虛歲65歲婦搭台鐵用敬老票 詐欺罪送辦法官判無罪

2020-01-07 19:19聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

林姓女子去年11月持台鐵敬老票從台中豐原搭車到板橋，列車行經新竹香山站至新竹車站時遭汪姓列車長發現林僅64歲，還差2個多月才符合65歲敬老票資格，不法所得83元，報警依詐欺罪送辦；新竹地院審理終結，法官卻認為，林確實只差3個月就滿65歲，而國人計算年齡確實存在「虛歲」計算方法，加上林已表明願意補票，未施詐術或有規避查票行為，審酌判無罪。

林婦坦承購買敬老票搭乘台鐵，汪姓列車長驗票時因無法提出符合敬老票或其他優待票資格證明文件．將林請下車，林否認有詐欺犯行，稱她因虛歲已滿65歲，才到臨櫃購買敬老票，遭查獲時已經表明願意補票，但汪拒絕，並報警提告詐欺罪。

法官勘驗列車長密錄器，當時汪男進入車廂標明身分查票，要林婦出示身分證、健保卡、駕照或敬老卡等證明文件，並告知無法提出該等證明文件將依規定進行補票。當時，林說「我就補票」，但汪仍要求林耀提出符合買敬老票的證件。

另外，法官調查林婦年籍資料，確認為43年2月10日出生，經計算其於107年11月29日乘車時年齡，應為64歲又9餘月，剩下不到3個月就滿65歲，而國人計算年齡確實存在以「虛歲」計算的方法，即人出生就算1 歲，以後每逢新年即增加1歲，有教育部重編國語辭典修訂本查詢為憑。

法官認為，林婦不符購買敬老票資格遭列車長驗票查獲，該行為固有可議之處，但林當下已表明願意補票，且未向列車長施以詐術或規避查票，加上林稱虛歲已滿65歲一事並非無稽之談，認為不構成詐欺罪。另基於預防紛爭及保護第一線執勤人員安全立場，建議台鐵可研議將購買敬老票之「得」要求出示相關證明規定，修正為「應」，或加強乘客購票及進入票閘時的查核機制，避免第一線執勤人員可能面臨潛在的對立衝突、危險。

法官認為，林婦確實只差3個月就滿65歲，而國人計算年齡確實存在「虛歲」計算方法，...
法官認為，林婦確實只差3個月就滿65歲，而國人計算年齡確實存在「虛歲」計算方法，加上林已表明願意補票，未施詐術或有規避查票行為，不構成詐欺罪。圖／報系資料照
分享

列車詐欺新竹

延伸閱讀

被警開單說「媽的」吃上妨害公務 法院認口頭禪...

詐騙車手同一套衣服、同一個地點、一天騙兩人

賭博網站非公共場所 警抓6男女網路簽賭判無罪

警民勾結扮黃牛詐建商 3人均涉詐欺罪遭起訴

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

買票和當選人「無關」 邱婷蔚提當選無效敗訴確定

2020-01-07 18:31

搶警槍還開槍嚇警 高院：威脅警察生命不能輕判

2020-01-07 12:17

教父級藍鑽7萬2拍定 台北分署聯合拍賣開紅盤

2020-01-07 17:48

年紀相差30歲 午餐外送員和少女偷嘿咻5次遭判8月

2020-01-07 17:46

高銀就慶富案今移送前總經理 3月前調查常董有無涉不法

2020-01-07 17:45

無照電療、針灸減肥 密醫為養家重操舊業判8月

2020-01-07 17:41

林益世收賄更審 律師稱譯文「有縮短」要勘驗

2020-01-07 17:27

男做資源回收戀上賣菜女 刺死對方男友被重判14年

2020-01-07 17:06

飲酒又服安眠藥開車 他酒駕累犯改判易科罰金定讞

2020-01-07 14:44

違規停車不檢討 爆粗口罵警、腿夾警遭判拘

2020-01-07 14:33

蘭嶼警涉運毒 一審判6年半

2020-01-07 14:21

等不到過年 魏應充明天發監

2020-01-07 14:18

資深網路男蟲詐騙、包養護理師 法院判賠69萬5千元

2020-01-07 14:18

非法收養小姨子的兒子 感情破裂時孩子被帶回東南亞

2020-01-07 13:36

被警開單說「媽的」吃上妨害公務 法院認口頭禪判無罪

2020-01-07 12:40

「藍鑽出清，意者密」淪騙局 電競玩家行騙...代價不小

2020-01-07 12:31

中影118億解凍！法官：黨產會製造中影市場危機

2020-01-07 12:14

中影聲請停止執行黨產會處分 法院裁准

2020-01-07 11:48

女遊客拍照摔倒頭重創 桃園知名牧場負責人被起訴

2020-01-07 11:28

台東前蘭嶼分駐所長李哲銘涉走私毒品 一審判6年半

2020-01-07 11:01

無法在家過年！頂新混油案 魏應充明天要報到發監執刑

2020-01-07 10:27

兒子開槍誤殺父親判5年10月 檢方上訴遭駁回

2020-01-07 10:05

回家驚見妻子和小王還電愛 竹科工程師求償獲賠30萬元

2020-01-07 09:45

想知道前女友跟誰交往 男子登入她的IG帳號觸法挨告

2020-01-07 09:43

員工親吻性騷3歲女童 倒楣老闆負連帶賠償

2020-01-07 06:50

吸金案 夏于喬老爸交保

2020-01-07 00:15

防境外資金 檢調破4地下水房

2020-01-07 00:07

171萬玉石鑑價竟剩16萬 他求償卻敗訴

2020-01-07 00:05

保力達拚釋憲 大法官審小瓶蓋

2020-01-06 23:57

選前5天新竹檢警調查獲民代賄選 10萬元交保

2020-01-06 23:25

她連收37張自己裸照 竟是分手5年前男友逆襲

2020-01-06 22:48

辱罵未參與罷工空服員 法院判罰空姐8000元

2020-01-06 21:31

你回收會蓋回瓶蓋嗎？ 大法官這題關係公課公平

2020-01-06 18:29

認了吸金！ 夏于喬父親40萬交保回家過年

2020-01-06 17:33

女職員持西瓜刀追砍副局長 未砍中仍涉傷害罪

2020-01-06 15:57

網傳隧道通車即封閉是騙子治國 警法辦轉載假消息網民

2020-01-06 14:52

蘇宏達批故宮政策遭查水表 法院裁定不罰：言論自由

2020-01-06 14:23

她販賣一級毒品海洛因 僅1.87公克重判15年4月

2020-01-06 14:16

對女網友強吻襲胸又舔耳 「衣架大王」陳友亮遭起訴

2019-12-30 12:39
看更多

熱門文章

當國道開？蘇花改通車後取締超速61件 最高超速37公里

2020-01-07 12:45

快來撿好康！行政執行署嘉義分署今下午123拍賣

2020-01-07 08:03

她路邊買玉蘭花被硬塞只找300元 網揭：都有話術

2020-01-06 21:32

影／台中水房6年洗錢830億 全靠這台K寶點擊器

2020-01-07 11:48

無法在家過年！頂新混油案 魏應充明天要報到發監執刑

2020-01-07 10:27

密集檢舉小巷違停1個月 網友喊：變日本街道！

2020-01-07 15:38

三峽不織布工廠大火 火勢延燒出動近300名消防人員救援

2020-01-07 05:10

台東前蘭嶼分駐所長李哲銘涉走私毒品 一審判6年半

2020-01-07 11:01

彩券行老闆多1動作痛失1萬元 顧客小確幸險成店家噩夢

2020-01-07 11:20

中影118億解凍！法官：黨產會製造中影市場危機

2020-01-07 12:14

回家驚見妻子和小王還電愛 竹科工程師求償獲賠30萬元

2020-01-07 09:45

171萬玉石鑑價竟剩16萬 他求償卻敗訴

2020-01-07 00:05

辱罵未參與罷工空服員 法院判罰空姐8000元

2020-01-06 21:31

員旅找不到室友單獨一房 「邊緣人」被要求自付房價1萬元

2020-01-07 15:21

她連收37張自己裸照 竟是分手5年前男友逆襲

2020-01-06 22:48

選前5天新竹檢警調查獲民代賄選 10萬元交保

2020-01-06 23:25

南方澳橋崩塌懲處等三個月未公布 林佳龍回應了

2020-01-07 10:41

拍少女裸照又性侵 台大前準研究生判3年

2020-01-07 10:30

逼債務人出面？寄信恐嚇立委、 館長 男子落網

2020-01-07 16:36

又是酒駕惹禍！ 男子清晨酒駕撞死晨運老婦人

2020-01-06 21:07

員工親吻性騷3歲女童 倒楣老闆負連帶賠償

2020-01-07 06:50

蔡依林演唱會遇「阿嬤們排隊」 內行人曝：黃牛部隊

2020-01-06 20:25

買菜還是買魚？組頭「高雄盤」曝光

2020-01-07 00:01

影／基隆港東岸聯外道路又見貨櫃車追撞 後車駕駛受困

2020-01-06 19:50

保力達拚釋憲 大法官審小瓶蓋

2020-01-06 23:57

按摩師玷辱女顧客 強辯她有反應呻吟

2020-01-06 20:57

夾娃娃機夾到名牌禮盒竟裝空氣 網笑：國王的護手霜

2020-01-06 22:02

三峽不織布工廠凌晨惡火 火勢照亮夜空5時許已被控制

2020-01-07 08:00

年紀相差30歲 午餐外送員和少女偷嘿咻5次遭判8月

2020-01-07 17:46

明道胞兄妻兒確定他殺 剖驗釐清案情

2020-01-07 00:14

搶警槍還開槍嚇警 高院：威脅警察生命不能輕判

2020-01-07 12:17

金門6旬老人走失 警方漏夜尋找終平安尋獲

2020-01-07 14:35

影／男無照開車上北宜 疑過彎失控撞對向兩機車三傷

2020-01-07 11:25

女遊客拍照摔倒頭重創 桃園知名牧場負責人被起訴

2020-01-07 11:28

支持韓國瑜就是支持共產黨 獨團懸掛布條遭韓辦控告

2020-01-07 16:51

又來了！PO民進黨與大陸為敵旅遊業崩盤 網友遭送辦

2020-01-07 16:39

牙醫情話撩妹 女助理反撩判賠3萬

2020-01-07 16:31

見女子心情不好徹夜聊天 美籍男趁機強壓性侵被起訴

2020-01-07 11:15

挺韓重現貪食蛇 高市警局反遭質疑遇韓「火速審查」

2020-01-07 12:03

非法收養小姨子的兒子 感情破裂時孩子被帶回東南亞

2020-01-07 13:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top