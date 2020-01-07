獨／虛歲65歲婦搭台鐵用敬老票 詐欺罪送辦法官判無罪

林姓女子去年11月持台鐵敬老票從台中豐原搭車到板橋，列車行經新竹香山站至新竹車站時遭汪姓列車長發現林僅64歲，還差2個多月才符合65歲敬老票資格，不法所得83元，報警依詐欺罪送辦；新竹地院審理終結，法官卻認為，林確實只差3個月就滿65歲，而國人計算年齡確實存在「虛歲」計算方法，加上林已表明願意補票，未施詐術或有規避查票行為，審酌判無罪。

林婦坦承購買敬老票搭乘台鐵，汪姓列車長驗票時因無法提出符合敬老票或其他優待票資格證明文件．將林請下車，林否認有詐欺犯行，稱她因虛歲已滿65歲，才到臨櫃購買敬老票，遭查獲時已經表明願意補票，但汪拒絕，並報警提告詐欺罪。

法官勘驗列車長密錄器，當時汪男進入車廂標明身分查票，要林婦出示身分證、健保卡、駕照或敬老卡等證明文件，並告知無法提出該等證明文件將依規定進行補票。當時，林說「我就補票」，但汪仍要求林耀提出符合買敬老票的證件。

另外，法官調查林婦年籍資料，確認為43年2月10日出生，經計算其於107年11月29日乘車時年齡，應為64歲又9餘月，剩下不到3個月就滿65歲，而國人計算年齡確實存在以「虛歲」計算的方法，即人出生就算1 歲，以後每逢新年即增加1歲，有教育部重編國語辭典修訂本查詢為憑。