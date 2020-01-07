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高銀核貸慶富案遭提告 前總經理王進安喊冤

2020-01-07 20:47中央社 高雄7日電

高雄銀行核貸慶富集團涉嫌背信等罪，造成最大股東高雄市政府等損失新台幣7.9億元。高銀今天提告時任總經理的王進安涉嫌背信罪；王進安獲悉後喊冤，盼司法還他清白。

高雄市議會慶富案調查專案小組經近1年調查，去年12月查出高銀核貸慶富集團涉嫌背信等罪，造成市府損失7.9億元，並決議將高銀相關涉案人員送辦。

市議會慶富案調查專案小組召集人、時代力量議員林于凱今天邀集高雄銀行董事長朱潤逢在議會第一會議室召開慶富案調查後續記者會。朱潤逢證實已對王進安提告涉嫌背信罪，並將提告民事損害賠償約2.9億元。

林于凱表示，依調查高銀貸放給慶富集團共41.76億元，過程中有許多疏漏，顯示高銀董事會未盡監督、內部控制、風險管理等疏失，當時的高階幹部卻無負相關責任，還有人轉任其他公營單位的經理人，都不用負責任。

專案小組也查出高銀在慶富集團爆發財務危機後，蒙受無法收回貸款的損失，光於2018年度核銷的呆帳就有7.6億元，還有其他呆帳待核銷。其他銀行不敢貸放款給慶富集團，結果高銀從徵信到放款只花了4天。

林于凱表示，專案小組決議將請市府對相關董事與未善盡監察責任的獨立董事提起民事求償，並對違反銀行法、證交法相關董事與人員提起背信罪等刑事告訴。

朱潤逢在記者會中及會後接受媒體訪問表示，今天已對王進安提告涉嫌背信罪，隨後會再提告民事損害賠償，並先依證據求償約2.9億元，且依事證再追加民事求償金額。

朱潤逢說，專案小組的一項結論是涉及慶富案違反銀行法、證交法相關董事與人員提起背信罪等刑事告訴，經相關資料整理後，認為當時的總經理王進安對慶富案「有重大違失」，要負很大的責任，所以先移送相關事證和提告背信罪嫌。

朱潤逢表示，高銀給慶富集團的8.3億元放貸程序，在授信審核及授信契據簽訂過程中，有先簽偷跑情況；而給慶富聯貸案履約保證金17.46億元的常董會議上，王進安做出不符事實的慶富背景說明，誤導公司判斷。

至於相關董事與未善盡監察責任的獨立董事，朱潤逢指出，必須講求充分證據，正蒐集證據和準備資料，預定3月市議會開議前送調查專案小組調查，如果有違失也會移送提告求償。

對於遭提告背信罪，王進安接受中央社記者電話採訪時不斷喊冤。他說，不知道今天被提告的違失案由，但他以專業辦理此案件，當年一個往來正常的老客戶，做的是政府國防部的採購案，且當時徵信都正常。

王進安表示，授信放貸都依一定規範處理，並沒有被指控的先簽約偷跑情事，且高銀參與的是慶富與國防部簽約的履約保證金這筆借款如期收回，也賺2000多萬元的手續費。希望司法還其清白。

慶富案司法國防部

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