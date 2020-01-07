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買票和當選人「無關」 邱婷蔚提當選無效敗訴確定

2020-01-07 18:31聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

2018年九合一選舉，民進黨提名邱婷蔚參選新北市議會第三選區議員選舉但落敗，她指三重區富華里長的妻子呂李麗華透過社區巡守隊員買票、助國民黨提名的蔡明堂當選，提當選無效訴訟。新北地院認爲無事證可證明蔡有參與、授意或同意賄選，判邱婷蔚敗訴，她上訴，高等法院今駁回確定。

蔡明堂拿下2萬4955票當選，而邱婷蔚以1萬8575票飲恨。邱婷蔚主張蔡明堂的競選團隊成員呂李麗華、黃松枝賄選，對蔡提當選無效訴訟。

高等法院認為，選罷法規定的不法賄選行為，雖不以當選人「親自為之」為限，如有直接證據或其他間接事證，可證明當選人與親友、競選團隊成員有共同參與、授意或同意賄選等犯意聯絡，再找人賄選，當選人就犯法。如果其他人有賄選，但無法證明和當選人間有關，不能要求當選人負擔超過控制範圍以外的後果。

呂李麗華為了讓蔡明堂順利當選，請黃松枝先在2018年10月中旬至月底期間，探詢周遭認識的街坊鄰居戶籍內有多少投票權人設籍，她再以每票500元計，交付1萬3500元給黃，要求被賄的選民要支持蔡。

呂李麗華、黃松枝遭判刑1年8月，緩刑3年，支付公庫10萬元定讞。呂李麗華表示，是拿自己的錢請黃松枝替蔡賄選，沒有和蔡說；黃陳述相同，調查局也沒有搜出大筆金額或是和蔡謀議的事證。高院認為，新北地檢署也監聽蔡明堂和助理，沒有發現蔡或助理有和呂李麗華合謀，邱婷蔚的指控沒有依據。

新北市議員蔡明堂。圖／聯合報系資料照片
新北市議員蔡明堂。圖／聯合報系資料照片
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賄選九合一選舉

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