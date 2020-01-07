年紀相差30歲 午餐外送員和少女偷嘿咻5次遭判8月

桃園1名男子擔任營養午餐外送員，某次送餐到國中時和女學生攀談，雙方互留電話聯繫，男子明知自己比對方年長30歲，少女未成年仍在念國中，2個月內就約她出門發生5次性行為，直到家長察覺異狀才曝光；法院審理後依5個對14歲以上未滿16歲女子性交罪，判處男子有期徒刑8月，可上訴。

檢警調查，男子（45歲）2018年10月底因為外送營養午餐認識少女，雙方聊過幾次天就開始交往，還趁下班對方放學後開車到她家，載到附近的馬路邊朝少女摸胸、下體，還要她替自己口交。

男子食髓知味，繼續在同年11、12月間約少女出門，用類似手法和她性交4次，直到家人發現少女常出門卻說不清和誰去哪，且手機還有陌生人傳來的訊息，一問之下才曝光。

偵查時，少女供稱說對方會問她「要不要出去」，她就答應出門，過程中沒有被毆打或威脅，男子也沒有抓住她不讓下車的暴力情況；男子也自白坦承犯行，表示愛慕對方才多次發生性行為，但否認有強暴脅迫。