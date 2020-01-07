高銀就慶富案今移送前總經理 3月前調查常董有無涉不法

高雄銀行董事長朱潤逢表示，今天就慶富案將前總經理王進安依涉違反背信罪移送法辦，過兩天有關民事損害賠償的資料整理之後，會再提告民事損害賠償，下次議會定期大會之前，也就是今年3月中旬之前，會把有關常董、獨董在慶富放貸案中調查分析送議會，如有明確證據，也會移送法辦。

關於高雄市議會今天傳出高銀獨董林文淵向高銀嗆如果提告就要辭獨董之事，朱潤逢表示媒體問時他第一次聽到，之前沒有聽到這樣的事。

高雄市議會慶富案專案調查小組今天下午開記者會，邀請朱潤逢到場，小組召集人林于凱、議員蔡金晏、朱信強出席。林于凱表示，因為高銀就貸款慶富案再移送前總經理王進案，小組調查中認為未盡監督之責、涉違法之嫌的常董、獨董都未移送，因此開記者會請高銀說明。

朱潤逢說，根據專案小組去年12月12日的調查結論，要高銀整理資料，把慶富貸放案有關違反銀行法、證交法等相關的董事和人員以涉背信罪移送檢調單位調查，也追究民事損害賠償，調查結果，當時總經理王進安要負很大的責任，所以今天先移送刑事背信案，這兩天會再提出民事求償。

朱潤逢說，調查小組的調查中，是都有提到常董會，可是常董、獨董每次開會時間最多1、2小時，要不要放貸最後的決策權是在常董會，但 在那麼短的時間要發現什麼問題，他覺得經理部門的責任比較重大，因為所有資料都是經理部門準備。

朱潤逢說，常董會不只是討論，是決議，授審會通過後提送常董會通過，相關放貸作業才能展開；不過，萬一經理部門誤導的話，提供不實資料，常董也可能被蒙蔽。

他表示，慶富為了承造獵雷艦要提供履約保證函給國防部，向高雄銀行申貸時，案子送到常董會，當時的董事長（陳統民）就有問經理部門，為什麼那麼急？慶富有沒有造艦能力？兆豐銀行有沒有要組聯貸？當時的副總經理王進安說的內容，後來證實有許多不實。王說申貸履約保證函時間急，代表慶富履約能力強，事實上國防給慶富20天的時間尋求銀行提供17.46億履約保證函，慶富找過四家銀行都被拒絕，是到最後來才來找高銀。

根據調查小組和高銀調查內容，王進安向常董會報告慶富有造軍艦的能力，說慶富造過100億元到200億元艦艇的實績，事實上慶富只造過28艘海巡署的海巡艦，約37億元。朱潤逢說，慶富的財務報表也被會計師「保留意見」，雖然財務報表有列，可是常董會錄音紀錄聽不出來經理部門有向常董報告；至於獵雷艦聯貸銀行，兆豐、台銀、台企銀都沒有籌組，是第一銀行出來籌組。

基於這些事證，高銀決定移送慶富放貸案關鍵的王進安，民事求償的部吩是針對慶富集團慶洋投資放貸的部分，雖然是放貸8.3億元，涉違法的部分以其中的2.95億元證據較具體，因此高銀將先求償2.95億元。