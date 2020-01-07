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無照電療、針灸減肥 密醫為養家重操舊業判8月

2020-01-07 17:41聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

吳姓女子無醫師資格，在台南市東區一透天厝2至4樓，購置電療及鍼灸等醫療器材，對外以具有減肥療效募集顧客，每一療程收費3000元可接受電療及針灸12次，令愛美婦女趨之若鶩，不但採預約制，到達1樓經確認身分後才會開啟門禁上樓，去年底衛生局會同警方到場搜索，當場發現她為7名顧客非法從事醫療行為，多年前她也曾此獲緩起訴，2年前重操舊業，她稱需扶養2未成年子女且退費給顧客，台南地院處8月徒刑，可上訴。

台南地院指出，吳女雖於2008年間因涉犯相同犯行，經檢察官緩起訴處分，惟黃女約自20幾歲起持續學習民俗療法而有推拿、鍼炙的技能，後因法令規定將鍼灸與部分推拿行為列為醫療行為而無法從事相關民俗療法，她也停業多年。

審理時，她表示，是因先生無業，需扶養2名未成年子女，因為經濟因素，不得已才又為顧客為電療及鍼灸。她犯後深表悔悟，並已將費用退還顧客。

台南地院審酌，她的犯案動機、手段、違反執行業務樣態，考量中西醫醫理基本差異性所生的醫療技術差別、及所衍生的民俗療法所涉傳統醫療技術層次，尚難認屬惡意執行醫療業務且對病患有嚴重健康危險的情況，量處8月徒刑，緩刑4年，緩刑期間付保護管束。

檢警調查，吳女未取得合法醫師資格，前因觸犯醫師法，經檢察官緩起訴處分確定，並於2010年1月24日緩起訴期滿未撤銷。吳女竟自2017年12月起，迄去年11月14日止，在東區一透天厝，購置電療及鍼灸等醫療器材，開始對外以具有減肥療效募集顧客，非法從事電療及鍼灸等侵入性醫療業務，每一減肥療程收費3000元，對顧客進行電療及針灸12次，每次顧客須預約時間且依約到達1樓經確認身分後，才能被開啟門禁進入2樓，接受吳女進行電療及鍼灸。

直至去年11月14日下午4時，為警會同市府衛生局稽查員，持法院核發的搜索票到場搜索，當場發現7顧客正在接受電療及鍼灸醫療行為，逮捕吳女，並扣押吳女所有供進行電療及針灸所用鍼灸針29盒、電療器具7組、消毒棉球4 袋及20位顧客的病歷資料1批。

吳姓女子無醫師資格，在台南市東區一透天厝2至4樓，購置電療及鍼灸等醫療器材，對外...
吳姓女子無醫師資格，在台南市東區一透天厝2至4樓，購置電療及鍼灸等醫療器材，對外以具有減肥療效募集顧客，台南地院依違反醫師法處8月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
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衛生局減肥針灸

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