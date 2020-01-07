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林益世收賄更審 律師稱譯文「有縮短」要勘驗

2020-01-07 17:27聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

行政院前秘書長林益世被控收賄等案，最高法院針對財產來源不明罪判林2年徒刑定讞，林入監服刑，但他被控擔任立委時貪汙部分，發回更審。高等法院更一審今行準備程序，勘驗檢察官偵訊地勇公司負責人陳啟祥的錄音譯文，律師團還聲請勘驗陳的同居人程彩梅和李瑋甯的錄音，理由是「譯文內容有刪減」。

林妻、中天新聞部總監彭愛佳仍到庭旁聽，法官定2月18日下午3點半再開庭。林益世目前在八德外役監服刑，預計本月申請假釋，但林因收賄案更審中，能否通過假釋仍有變數；但若在外役監表現佳，年節仍可返家團圓。

林益世被控在行政院秘書長任內向陳啟祥索賄未遂部分，連同他被控洗錢罪名，以及林妻彭愛佳、舅舅沈煥章及沈煥瑤被控洗錢部分，因一、二審都判無罪，依速審法，都獲判無罪確定。不過，林益世2010年立委任內，助陳啟祥取得中鋼子公司中聯爐下渣契約及轉爐石契約，並收受地勇6300萬賄賂，被撤銷、發回高院更審。

一審認定，林任立委時的行為與職務無關，不構成貪汙，依公務員假借職務恐嚇得利、財產來源不明罪判7年4月；二審認為，林收賄喬事，與立委職務有密接關連性，依違背職務收賄罪、財產來源不明罪，改判13年6月徒刑。但最高法院指出，二審以林益世違反立法委員行為法，認定林違背職務收賄，但該法僅是立委的義務、基本權利、利益迴避等規範，是概括性抽象法律，並非和立委執行職務有直接關係的法令。

此外，二審判決未具體論述林益世行為違背何種職務，或用哪種方式濫用職權，判決理由不完備；對於永豐盛負責人楊承鋼對林有利的證詞，二審未說明不採信的理由，未調查對林有利證據，撤銷原判決，發回更審。

高院更一審今開庭，花了1個多小時勘驗檢察官偵訊陳啟祥時的偵查庭錄音，譯文和錄音相符，但林的律師團要求再勘驗中聯公司董事長翁朝棟、管理處經理蘇遠志的偵訊筆錄，並調取程彩梅和李瑋甯的通聯光碟。法官詢問調取通聯光碟的目的是認為譯文不正確還是要要求聲請調查其他證據？質疑「要逐字聽每一個筆錄嗎？」，況且律師團中的兩個律師在前審時即幫林家人辯護，「那時卻不主張」。

律師表示，程彩梅與李瑋甯錄音譯文「有縮短」，認為譯文是「擷取出來的」，說不定會看到有利林益世的證據，希望再勘驗。律師說，先前審判中被告的卷證資訊獲知權遭限制，歷審沒有調來看。

林益世被控擔任立委時貪汙，台灣高等法院更一審今行準備程序。記者王宏舜／攝影
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林益世收賄行政院

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