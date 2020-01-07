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飲酒又服安眠藥開車 他酒駕累犯改判易科罰金定讞

2020-01-07 14:44聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

屏東縣黃姓男子去年1月涉飲完酒又服安眠藥，開車隨即撞上路邊車輛及1名工人，被測出酒精濃度每公升0.18毫克。黃事後雖賠償達成和解，一審考量他為累犯不知警惕，依不能安全駕駛罪判7月徒刑，不過高雄高分院認為，黃可預見飲酒及服藥駕車會造成危險，但並非還在精神狀態正常下，就故意要犯案，改判6月徒刑，得易科罰金18萬定讞。

判決指出，已婚35歲的黃姓男子育有3名未成年子女，2006年、2014年、2015年間都分別涉及酒駕遭判刑，皆得易科罰金，近期他因睡眠障礙而領用安眠藥物。

全案發生於去年1月7日晚間9點多，黃姓男子在屏縣屏東市和生路一間知名牛肉爐店喝了6、7罐啤酒，隔天凌晨回到車內休息，上午近10點睡醒後卻服下安眠藥，再開車上路，疑酒精與安眠藥發生交互作用陷入昏睡，隨即偏離車道擦撞路邊的轎車，還有1名工人。

員警獲報到場處理，黃姓男子當場承認肇事，接受酒測濃度為每公升0.18毫克，被依公共危險罪送辦；黃應訊時承認有喝啤酒、服用安眠藥，「不知道自己何時開始開車」承認自己確實無法安全駕駛。

黃一審時認罪，並與受害人達成和解，法官痛批他明知飲酒及服藥恐導致危險駕駛，竟心存僥倖、罔顧自身及公共安全，考量雖符自首要件但屬累犯要加重，判7月徒刑須入獄。

黃姓上訴後主張不應被處罰，二審合議庭仍認為黃姓男子飲酒及服藥貿然駕駛的行為漠視法令，欠缺對其他用路人尊重，不過他並非在精神、心智狀態正常情況下，就故意要犯案，不法程度較低一些，撤銷改判6月徒刑，得易科罰金。

屏東縣黃姓男子去年1月涉飲完酒又服安眠藥，開車上路肇事，高雄高分院改判6月徒刑，...
屏東縣黃姓男子去年1月涉飲完酒又服安眠藥，開車上路肇事，高雄高分院改判6月徒刑，得易科罰金18萬定讞。圖為示意與本案無關。圖／本報資料照
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屏東縣

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