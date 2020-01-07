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違規停車不檢討 爆粗口罵警、腿夾警遭判拘

2020-01-07 14:33聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

黃姓男子去年11月下午將汽車停放在新竹市區一處T字路口，派出所警方到場鳴笛警示勸導，仍未見黃出來移車，便登記開單。之後黃打電話至派出所，請開單的陳姓員警到事發現場說明，並問陳為何車不能這樣停？現場其他違規車輛是否也要舉發？雙方爆發爭執，黃一氣之下竟對陳噴髒話，嗆「靠Ｘ三小」、「你他Ｘ的又再噴，Ｘ你娘」，發生推擠甚至以雙腳夾住陳的大腿反抗，被依妨害公務扭送；法官審理時痛批黃漠視交通法規、藐視公務員，非常欠缺法治觀念，不允以緩刑，依侮辱公務員罪、妨害公務執行罪判黃有期徒刑4月。

經查，黃男於民國108 年11月11日將車違規停放在市區T字路口，經陳姓員警開單，黃之後致電給派出所請陳至現場，等陳到場便詢問為何車不能這樣停？現場其他違規停車是否均舉發？遭陳回「車停放在路口及車道範圍確屬違規」、「不法無主張平等權利」，雙方爆發爭論，黃一氣之下以髒話飆罵陳，遭認定妨害公務，欲將黃逮捕，黃則以雙腳夾住陳的大腿及肢體反抗，導致陳右側小指受傷。

法官認為，黃男不思檢討自己在路口違規停車，收到罰單第一時間竟然不是趕快移車，而是打電話請員警到場，繼續放任車輛違停，審視黃男車輛違停的照片，該處明顯是車道，部分車身右側還劃設紅線，員警依法取締有憑有據，且員警也不是直接取締，而是先鳴笛警示，黃卻爆粗口嗆員警，行徑相當囂張，目無法紀，審酌依侮辱公務員罪、妨害公務執行罪判黃有期徒刑4月，易科罰金12萬元。

法官審理時痛批黃漠視交通法規、藐視公務員，非常欠缺法治觀念，不允以緩刑，依侮辱公...
法官審理時痛批黃漠視交通法規、藐視公務員，非常欠缺法治觀念，不允以緩刑，依侮辱公務員罪、妨害公務執行罪判黃有期徒刑4月。圖／報系資料照
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妨害公務公務員違停

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