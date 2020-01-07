資深網路男蟲詐騙、包養護理師 法院判賠69萬5千元

資深網路男蟲張寅泰，在網路聊天室認識楊姓護理師，以教導「炒作銀行信用」為由，包養楊女，邀約到精品旅館發生性行為，還騙走價值49萬5千元金條、20萬現金。士林地方法院依詐欺罪判張1年10月徒刑，民事部分應賠償楊女69萬5千元。

汽車烤漆業46歲張男，從29歲起詐騙超過40名女子財物，他常出沒在UT網路聊天室，假扮珠寶小開、3C大亨等有錢人，吹噓生意做很大，更懂投資理財，光是「炒作銀行信用」就能幫前女友賺了一棟房，吸引女網友上鉤。

2018年8月間，張在網路上詐騙已婚的楊姓護理師，提出包養邀約，除了2度發生性行為，還詐騙價值49萬5千元金條、20萬現金，楊因察覺張「刪好友」、避不見面，提出刑事、民事告訴。

刑事部分，張男遭士林地院依詐欺取財罪，判刑1年10月，上訴遭駁回。民事部分。楊女對他求償119萬5千元和50萬精神慰撫金。

張辯稱，楊女為擔心丈夫發現有陌生男子給她錢，才會先給錢，張再用「返還借貸」當作名義，加金錢作為包養費。兩人的對話有截圖證明，並非詐欺，當時因出國或手機故障，非避不見面。

法官認定，張男說詞前後不一，起初稱是單純借貸關係，後來又說是包養費，不採信其說詞。

判決指出，張男假借教導炒作銀行信用賺錢，楊女提供信用卡簽單及收據給張，張男回公司重複申報公司帳，使公司退稅換取2倍現金等，作為楊女的包養費，以此方法詐得楊女金錢69萬元5千元。