非法收養小姨子的兒子 感情破裂時孩子被帶回東南亞

東南亞華僑阿福與妻子艾米來台居住，已取得台灣國籍，因結婚多年膝下無子女，於2014年未經合法程序，在艾米妹妹產下1子後，即在東出亞的醫院將男嬰的父母登記為兩人，再申請男嬰的中華民國護照來台，至前年阿福與艾米感情不睦，鬧著要離婚，林遂向移民署自首，檢方將阿福予以緩起訴處分，台中地院法官今天依違反護照條例罪將艾米判刑3月，緩刑2年，並向公庫支付新台幣6萬元。

自首獲緩起訴的阿福供稱「本來想要辦理收養，問法院覺得很麻煩，他當時又有前科，怕辦不過，就同意妻子將男嬰帶回台灣登記為他兒子」等語，可見艾米（43歲）與阿福就收養子女一事，應有經過相當討論，也經徵詢而得知我國收養子女的法定程序，足認艾米未經合法收養程序。

判決書指出，艾米是阿福的妻子，2人結婚多年未生育子女，兩人明知艾米的妹妹在東南亞即將生產，為使胎兒出生後得以2人之子身分加以撫養，未經合法之收養程序，由艾米於2014年1 月26日至同年2 月1 日間，出境前往當地，指示醫院人員胎兒出生後，直接在出生資料上將雙親記載為阿福及艾米，男嬰同年2 月20日出生，並於2 月25日經當地官方辦事處核發男嬰出生證明書。

艾米於同年5月間出境前往東南亞，持男嬰出生證明書申辦相關文件。艾米並委由婆婆陳婦向我國駐外單位申請並取得男嬰的中華民國護照。使男嬰於同年8 月30日持護照及入國許可證，通過查驗而入境。