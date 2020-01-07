被警開單說「媽的」吃上妨害公務 法院認口頭禪判無罪

桃園李姓男子闖紅燈被警方攔查開單，他過程不耐煩還對警察脫口而出說了句「媽的」，被依妨害公務送辦、起訴；審理時，李男辯稱是他自言自語，法院勘驗前後語句發現，李是說「嚇死人，媽的」，認定「媽的」雖粗俗不雅，但應是發洩情緒的口頭禪，沒針對警察，判李無罪，可上訴。

經調查，李男去年1月21日下午3點多，騎機車闖紅燈被保安大隊蔡姓、林姓警員攔查，在告發交通違規過程中，當場對執法的警察以「媽的」言詞侮辱，經警方送辦後，桃園地檢署偵結依妨害公務罪嫌將李向法院聲請簡易判決處刑。

審理時，李坦承當天和被攔查，但堅決否認妨害公務犯行，辯稱自己當時是講「嚇死人，媽的」，是他小小聲自言自語。

法院認為，當場侮辱公務員，須行為人以粗鄙言語，或出於貶損公務員評價之意思，而有輕蔑公務員人格的言語舉措為要件。因此，就算言詞舉措有粗俗，但非出於汙衊公務員人格意思，依當下客觀情狀，不能以該罪相繩。

法院並勘驗警方秘錄器，攔查時李確實有不耐煩、挑釁語氣，表示「我撞到人我賠人家錢嘛」、「關你們什麼事」、「我態度就是不好啊怎麼樣」，「趕快開不要拖我時間」等語，並在遞交證件給警方時，同時說「嚇死人，媽的」。

但李男當時音量均正常，且說出「嚇死人，媽的」時眼睛並未直視攔查員警，考量音量並未明顯大聲，也非單獨表示「媽的」，而是同時說「嚇死人，媽的」，是否針對警方仍有疑義。

判決指出，況且「媽的」一詞雖不雅，然而一般人說出口常未指述任何實質涵義，而僅作為口頭禪使用，以加強說話者憤怒、不滿的情緒表達，李說出嚇死人，再接續說媽的，顯見他是針對嚇死人的情況說粗語，認定李當下是為表達情緒不滿的口頭禪。