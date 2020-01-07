「藍鑽出清，意者密」淪騙局 電競玩家行騙...代價不小

網路遊戲「天堂M」又見詐騙！雷姓玩家一時萌生貪念，前年公開在遊戲公開頻道「talk」上刊登「藍鑽，廉讓」、「藍鑽出清，意者密」等訊息，釣出想買藍鑽的玩家上鉤私訊、匯款，待款項到手後就銷聲匿跡。「天堂M」中陸續有3名玩家落入圈套，共被騙8千元，橋頭地院依詐欺取財等罪，分別判處雷有期徒刑1年2月、拘役70日，拘役部分得易科罰金7萬元，可上訴。

雷姓玩家前年在遊戲「talk」公開頻道上，看到暱稱「呆呆a鴨子」玩家在遊戲公開頻道「talk」上，表示有意購買藍鑽；雷於是起歹心，私訊對方佯稱有意以200元出售藍鑽300顆，對方玩家不疑有他，很快就將200元匯入雷的帳戶。雷又見暱稱「畢卡索」的玩家也想買藍鑽，故技重施，誘拐畢卡索用4000元交易6773顆藍鑽。

雷食髓知味，竟還直接大膽地在遊戲頻道內公開刊登「藍鑽，廉讓」、「藍鑽出清，意者密」等訊息，又有玩家上鉤，答允以3800交易6770顆藍鑽。3名玩家匯款轉帳後，遲遲等不到藍鑽入袋，幾度聯繫雷，雷竟不再回應，才驚覺受騙、報警處理。

雷到案坦承是該玩家身分，且無意出售藍鑽，但堅決否認以網際網路對公眾散布方式行騙。