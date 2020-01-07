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中影118億解凍！法官：黨產會製造中影市場危機

2020-01-07 12:14聯合報 記者王聖藜／台北即時報導

行政院不當黨產委員會認定中影是國民黨的附隨組織，程序凍結中影118億元資產；本訴審理中，中影聲請停止執行，台北高等行政法院認為，原處分若持續執行，將造成中影有難於回復的急迫性損害，裁准中影停止執行聲請，即中影是否為黨產確定前所被凍結的資金可解凍。可抗告。

2018年10月9日中影被黨產會凍結118億元的資產，中影提訴聲請停止執行，台北高等行政法院去年1月駁回中影的聲請，中影不服抗告，最高行政院審理後，廢棄原裁定發回北高行更為裁定，台北高等行政法院今天再裁定。

合議庭審理認為，中影是獨立的商業組織，因黨產會原處分認定其為國民黨附隨組織，導致中影因原處分使其在營運活動上面臨「市場信任危機（主要是未來償債能力）」，且無法以槓桿操作運用。

法官認為，此一財產上的損害雖然可用金錢來彌補，不過，中影財產已受到全面控制（無任何黨費、政治獻金、競選經費捐贈、競選費用補助金及其孳息可供扣除），且因槓桿效益的反轉因素，發生乘數效益，中影有損害擴大的情形發生。

裁定指出，為了避免未來中影因原處分經判決撤銷、導致國家負擔過重的金錢支出、或因此所衍生出耗費社會資源的不必要爭訟等，原處分若不停止執行，會使中影有難於回復損害的急迫情事，故應給予暫時性的保護。

裁定理由說，中影已遵照原處分依黨產條例向黨產會申報財產供黨產會調查，但因黨產會尚未認定中影有何特定財產屬於不當黨產，也未認定扣除取得財產所支付的對價後所應移轉的財產範圍為何，黨產會對中影的行政處分，將使中影持續受害，因而裁准本訴確定前停止執行。

行政院不當黨產委員會認定中影是國民黨的附隨組織，程序凍結中影118億元資產；本訴...
行政院不當黨產委員會認定中影是國民黨的附隨組織，程序凍結中影118億元資產；本訴審理中，中影聲請停止執行，台北高等行政法院認為，原處分若持續執行，將造成中影有難於回復的急迫性損害，裁准中影停止執行聲請。本報系資料照／記者賴佩璇攝影
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中影黨產會行政院

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