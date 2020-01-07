親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

邪惡到永不可釋放！英國史上犯案最多性侵犯 重判2無期徒刑

澳洲惡火地獄：「提油救火」的災難毛毛雨？

女遊客拍照摔倒頭重創 桃園知名牧場負責人被起訴

2020-01-07 11:28聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

江姓男子經營桃園1處知名牧場，去年賴姓女子到場聚餐時，站在園區內溜滑梯旁的水泥邊坡替兒童拍照，卻不小心跌倒頭部受重創，達到極重度身障程度；檢方查，溜滑梯周圍沒有安全通道、輔助攀爬設施及標語，認定江疏於未注意才導致賴受傷，偵結依修法前業務過失傷害罪嫌起訴江。

檢警調查，江男（51歲）在牧場內設置1處溜滑梯，供民眾入園遊玩、用餐兒童玩耍及親子拍照，但為了安全起見和管理義務，理應注意溜滑梯符合遊戲設施墜落高度、足以承受高度的鋪面，且應有使用說明、警告標語。

但江疏於未注意，沒有在溜滑梯設置安全進出通道，而是以鑲嵌不規則石頭的水泥斜坡取代，也無任何輔助攀爬安全設施；去年1月25日下午4點多，賴女到牧場聚餐替其他同行兒童拍照時，不慎從水泥坡跌倒撞到頭，導致顱內出血、硬腦膜下出血，搶救後仍達到「極重度」身心障礙程度。

事後賴的丈夫控告江過失傷害；檢方訊時，江坦承賴女當天在場受傷，現場友人也說，看到賴站在溜滑梯的水泥邊坡跌倒受傷，且賴女之前是自行開車來參加，事前身體並無異狀，另一人則表示，溜滑梯旁邊沒有明顯使用說明，遊客入園也沒有導覽。

檢方並參考衛福部委託靖娟兒童安全文教基金會製作的「兒童遊戲場安全工作指引手冊」相關規定，以及現場照片，醫院診斷報告等，認定江男犯嫌明確，偵結依修正前刑法284條業務過失傷害罪嫌起訴江。 

檢方認為江男經營牧場，疏於為注意在溜滑梯旁設置安全裝置、警語等，導致賴女摔倒受傷...
檢方認為江男經營牧場，疏於為注意在溜滑梯旁設置安全裝置、警語等，導致賴女摔倒受傷，依法起訴江。記者曾健祐／攝影
分享

溜滑梯牧場傷害罪

延伸閱讀

鄭文燦、鄭寶清南門市場拜票 蓋停車場換自來水...

政府作為 桃園蟬聯第一

1鄭文燦推微型福利 市民有感

桃園電視政見會 火藥味濃厚

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

台東前蘭嶼分駐所長李哲銘涉走私毒品 一審判6年半

2020-01-07 11:01

中影聲請停止執行黨產會處分 法院裁准

2020-01-07 11:48

無法在家過年！頂新混油案 魏應充明天要報到發監執刑

2020-01-07 10:27

兒子開槍誤殺父親判5年10月 檢方上訴遭駁回

2020-01-07 10:05

回家驚見妻子和小王還電愛 竹科工程師求償獲賠30萬元

2020-01-07 09:45

想知道前女友跟誰交往 男子登入她的IG帳號觸法挨告

2020-01-07 09:43

員工親吻性騷3歲女童 倒楣老闆負連帶賠償

2020-01-07 06:50

吸金案 夏于喬老爸交保

2020-01-07 00:15

防境外資金 檢調破4地下水房

2020-01-07 00:07

171萬玉石鑑價竟剩16萬 他求償卻敗訴

2020-01-07 00:05

保力達拚釋憲 大法官審小瓶蓋

2020-01-06 23:57

選前5天新竹檢警調查獲民代賄選 10萬元交保

2020-01-06 23:25

她連收37張自己裸照 竟是分手5年前男友逆襲

2020-01-06 22:48

辱罵未參與罷工空服員 法院判罰空姐8000元

2020-01-06 21:31

你回收會蓋回瓶蓋嗎？ 大法官這題關係公課公平

2020-01-06 18:29

認了吸金！ 夏于喬父親40萬交保回家過年

2020-01-06 17:33

女職員持西瓜刀追砍副局長 未砍中仍涉傷害罪

2020-01-06 15:57

網傳隧道通車即封閉是騙子治國 警法辦轉載假消息網民

2020-01-06 14:52

蘇宏達批故宮政策遭查水表 法院裁定不罰：言論自由

2020-01-06 14:23

她販賣一級毒品海洛因 僅1.87公克重判15年4月

2020-01-06 14:16

看準高雄選情火熱 竟傳賭盤專下注高雄開票數

2020-01-06 12:58

網友PO「吳敦義將啟動滅韓計畫」不罰 法官：是評論

2020-01-06 12:48

影／保力達瓶蓋有PVC追繳3億 董座：繳的比醬瓜多不公平

2020-01-06 12:14

色男客對網咖女服務員非禮 還供稱要包養她被判刑6月

2020-01-06 11:35

懷疑和他人曖昧沒顧女兒 他殺死前妻判無期徒刑

2020-01-06 11:12

酒未退就騎車返家 軍人酒駕遭逮

2020-01-06 11:04

夏于喬父夏世紘承認吸金1600萬 今拚交保

2020-01-06 11:03

樂團申請街頭藝人許可被拒 法院判決北市府違憲

2020-01-06 10:18

中山分局集體貪瀆3派出所所長無罪 檢上訴

2020-01-06 10:13

今年總統立委選舉 台東地檢已查獲總統大選賭盤2件

2020-01-06 09:25

副連長令「把槍交給我」二兵竟抗命 同梯海K判拘役

2020-01-06 07:34

保力達蓋有PVC被追3億處理費釋憲 大法官今開說明會

2020-01-06 07:34

對女網友強吻襲胸又舔耳 「衣架大王」陳友亮遭起訴

2019-12-30 12:39

小王為錢發狂失手殺人妻 漏夜相驗有遭電擊痕跡

2019-12-27 12:09

移工搭公車「腳趾頭」使壞 撥弄前座女乘客臀部判刑

2019-12-25 11:42

三中案開庭傳喚馬英九 律師：交易細節馬不清楚

2019-12-18 13:24

擔心寒蟬效應！女法官協會要監委「知所節制注意分際」

2019-12-18 13:11

張安樂媳婦違反兩岸條例 25萬元交保

2019-12-17 21:31

丁守中敗訴確定 北市選委會：選務人員一年來受盡委屈

2019-12-17 14:32
看更多

熱門文章

影／Joeman實測打字員詐騙 中打逮45人主嫌收押

2020-01-06 12:11

蘇宏達批故宮政策遭查水表 法院裁定不罰：言論自由

2020-01-06 14:23

「第一次包養就上手」引用照片 美女營業員提告贏了！

2020-01-06 16:36

10度接受業者花酒性招待 公路總局官員貪汙起訴

2020-01-06 16:52

世新大學電梯維修意外 工人卡死電梯與牆壁間氣絕身亡

2020-01-06 13:43

新北林口工安意外 工人B3墜落B4命危

2020-01-06 18:24

吸塵蟎機要價8.8萬元！情侶不買被推銷員反譏「工程師賺很多」

2020-01-06 13:36

他拿清朝貢酒問價 網一看驚：這有3億

2020-01-06 17:08

恐嚇殺柯文哲不用兩天 警方逮捕一網友

2020-01-06 18:35

她路邊買玉蘭花被硬塞只找300元 網揭：都有話術

2020-01-06 21:32

三峽不織布工廠大火 火勢延燒出動近300名消防人員救援

2020-01-07 05:10

171萬玉石鑑價竟剩16萬 他求償卻敗訴

2020-01-07 00:05

買珍奶遇正妹店員 他上前搭訕「結局神展開」網笑翻

2020-01-06 17:09

辱罵未參與罷工空服員 法院判罰空姐8000元

2020-01-06 21:31

發芽馬鈴薯放盆栽 3個月後網驚：「結實」纍纍

2020-01-06 15:13

留美工程師不甘分手夜襲她 和解破局關鍵在「裸照」

2020-01-06 16:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top