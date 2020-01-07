女遊客拍照摔倒頭重創 桃園知名牧場負責人被起訴

江姓男子經營桃園1處知名牧場，去年賴姓女子到場聚餐時，站在園區內溜滑梯旁的水泥邊坡替兒童拍照，卻不小心跌倒頭部受重創，達到極重度身障程度；檢方查，溜滑梯周圍沒有安全通道、輔助攀爬設施及標語，認定江疏於未注意才導致賴受傷，偵結依修法前業務過失傷害罪嫌起訴江。

檢警調查，江男（51歲）在牧場內設置1處溜滑梯，供民眾入園遊玩、用餐兒童玩耍及親子拍照，但為了安全起見和管理義務，理應注意溜滑梯符合遊戲設施墜落高度、足以承受高度的鋪面，且應有使用說明、警告標語。

但江疏於未注意，沒有在溜滑梯設置安全進出通道，而是以鑲嵌不規則石頭的水泥斜坡取代，也無任何輔助攀爬安全設施；去年1月25日下午4點多，賴女到牧場聚餐替其他同行兒童拍照時，不慎從水泥坡跌倒撞到頭，導致顱內出血、硬腦膜下出血，搶救後仍達到「極重度」身心障礙程度。

事後賴的丈夫控告江過失傷害；檢方訊時，江坦承賴女當天在場受傷，現場友人也說，看到賴站在溜滑梯的水泥邊坡跌倒受傷，且賴女之前是自行開車來參加，事前身體並無異狀，另一人則表示，溜滑梯旁邊沒有明顯使用說明，遊客入園也沒有導覽。