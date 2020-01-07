無法在家過年！頂新混油案 魏應充明天要報到發監執刑
頂新集團董事長魏應充因越南混油案被判刑5年9月定讞，原訂去年11月15日發監，但他先前因油品標示不實案判刑2年定讞，入監1年8月後假釋，依法前後案應合併定應執行刑，最高法院2日駁回抗告，魏應充確定應執行4年8月徒刑。彰化地檢署昨囑託台北地檢署執行，魏應充明天（8日）上午10點應報到發監執行。
魏應充因油品成分標示不實，2017年被判刑2年定讞，他同年7月入監服刑，1年8個月後假釋出獄；他去年11月6日因越南混油案被最高法院依違反食安法等罪判刑5年9月定讞，彰化地檢署囑託台北地檢署代為執行，但魏應充同年月15日報到時，彰檢卻臨時喊暫停，認為魏應充前案依法可和後案新定讞部分合併執行，但檢方聲請合併定執行刑，未收到法官裁定，決定暫緩執行。
台中高分院認為，魏應充指示更改調合油配方，犯詐欺取財罪，重創台灣食品安全國際形象，竟犯後尚未超過5個月，就再犯違反食安法7罪；魏應充身為頂新製油代表人，卻罔顧社會責任，消費大眾身體健康，收購不可供人食用的油品，加以精煉販售，嚴重影響食安，造成消費者心理恐慌，惡性不輕，審酌相關量刑事由、罪刑相當原則、比例原則，裁定應執行4年8月徒刑；最高法院駁回魏應充抗告，維持裁定合併執行4年8月徒刑，並通知檢方防逃。
據了解，彰化地檢署昨日下午發文給台北地檢署，囑託北檢執行，並通知魏應充1月8日上午10時向北檢報到，發監執行。
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