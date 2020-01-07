兒子開槍誤殺父親判5年10月 檢方上訴遭駁回

台南市20歲男子黃品翰前年中秋夜在七股區與好友在廟口烤肉，與父親發生爭執，黃憤而持槍恐嚇父親反被毆打，向後倒退時誤扣板機擊發兩槍都打中父親，送醫不治，一審認認黃犯傷害直系血親尊親屬致死及未經許可寄藏槍砲處5年10月徒刑併科罰金4萬元，檢方認家人證詞不無迴護黃的可能上訴，二審合議庭認無從認定黃有殺害父親的直接故意或間接故意，駁回檢方上訴，可上訴。

台南高分院合議庭認為，原審以黃犯傷害直系血親尊親屬致死犯行，事證明確，並審酌黃未能循適當方式妥善解決父親對他的肢體或言語暴力行為，採取持槍射擊的激烈手段，導致父親死亡的嚴重結果。惟念黃犯後坦承犯行不諱，表現悔意。兼衡他犯案時年僅19歲，人生閱歷尚淺，在父親多年的家庭暴力陰影下，身心未能健全成長，因長期隱忍父親的家暴行為，一時情緒爆發而採取開槍射擊的錯誤方式欲教訓父親，不幸發生導致至親死亡的慘重結果。

而伯伯、姑姑及母親及弟弟在法院審理時請求對黃從輕量刑，且親友、街坊鄰居等多人也曾聯名出具陳情書表達同情黃的處境，請求從輕發落。

合議庭指出，黃案發前對父親的態度、開槍時機、父親遭射擊的部位及黃案發後的處理方式等情，並無任何證據足以佐證黃存有致父親死亡的結果發生的決定，再者，黃是在遭父親毆打之際，一時氣憤而倉促開槍，並未預見槍擊的部位會傷及父親的動脈導致大量出血，更無從認定黃已預見父親可能因槍傷死亡，均無從認定黃有殺害父親的直接故意或間接故意。

合議庭認為，綜觀證人證述內容，均見黃長期遭受被父親家暴行為，但至多僅有想脫離該環境的渴望，從未對父親有何仇怨或欲加以報復的意思，也不時表達其對父親的關切。擔任20多年的里長說，知道黃父長期失業，也常見對方酗酒鬧事，只要一喝酒就亂分寸，容易惹事，確與證人證詞大致相符，姑姑表示，因為父母很疼愛小孩，對弟弟施暴行為都隱而不宣，確非悖於常情。

同時，參酌法醫研究所鑑定報告，黃父生前確曾飲入相當大量含酒精飲料，且對照證人證述黃父常在酒醉後對黃施以言語或肢體暴力的情節，僅堪佐證黃所辯因父親酒醉，反覆無端責罵他，致其一時氣憤而有意教訓父親的動機。