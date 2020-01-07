員工親吻性騷3歲女童 倒楣老闆負連帶賠償

在不動產公司任職的房屋仲介員阿杰（化名）見女房客阿美（化名）的3歲女兒活潑可愛，突然靠近她的右臉頰，並親吻她的右臉頰一下，被依違反性騷擾防治法判處拘役30日確定，阿美以女兒遭性騷擾後，受有焦慮恐懼等創傷，請求損害賠償，要求阿杰及不動產公司連帶賠償84萬餘元，台中地院判決阿杰及不動產公司連帶賠償9萬4820元。可上訴二審。

判決書指出，「阿杰」在某不動產公司擔任房屋仲介業務員，曾為「阿美」仲介承租台中市區房屋居住，2017年7月間，因「阿美」欲搬離該房屋，故該房屋之出租人即委由「阿杰」提前尋覓他人承租該房屋。

同年7月14日下午，「阿杰」帶同他人前往看屋後，欲離開該屋前，在一樓樓梯口見到「阿美」年幼的3歲女兒，竟意圖性騷擾，趁小女童不及抗拒之際，以左手碰觸她的後頸及背處，突然靠近她的右臉頰，並親吻她之右臉頰一下。法官依違反性騷擾防治法將他判處拘役30日，可易科罰金。

女童因阿杰的行為，造成有焦慮、害怕與人互動、相處，及拒絕與他人打招呼的異常反應，經醫師診療後認定患有焦慮狀態、社交恐懼症等創傷症狀，需持續就醫進行心理治療，自同年12月迄今，已至醫學診所、中國醫藥大學兒童醫院、心理諮商所接受治療，受有醫療費用新臺幣3萬9430元、就醫交通費5390元之損失，並造成女童焦慮恐懼適應障礙，身心承受巨大之痛苦，請求精神慰撫金40萬元。

此外，阿美為女童的法定代理人，對女童有保護、扶養、教養監護之權利義務，阿杰所為除不法侵害女童外，尚侵害阿美基於父母身分對未成年子女保護法益，因此也請求阿杰及不動產公司連帶給付精神慰撫金40萬元。

阿杰認精神慰撫金之金額過高，請求酌減。不動產公司對刑事判決認定事實沒有意見，阿杰確為不動產公司的受僱人。但阿杰的行為與執行職務無關，不動產公司無須負僱用人的連帶賠償責任。

但民法規定「受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任」。本案阿杰受僱於不動產公司擔任房屋仲介員， 阿杰執行職務內容應為「替出租人尋覓承租房屋之人」， 阿杰利用帶同他人看屋的機會，對女童性騷擾，即是利用執行職務機會對女童為加害行為，僱用人不動產公司應與阿杰負連帶賠償責任。