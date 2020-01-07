171萬玉石鑑價竟剩16萬 他求償卻敗訴

高雄許姓藝品業者9年前起陸續花171萬多元購入「玉石」，不料他後來將其中2只手鐲送交鑑定發現竟是「染色石英」而非真玉石，估算總價應只值約16萬元，提告要求陳姓賣家返還價差155萬。不過一審認為，許姓業者無法佐證買賣過程有遭誆稱是真玉石等詐欺行為，判免賠，高雄高分院也駁回上訴，全案仍可上訴。

許姓藝品業者提告主張，他曾在高雄鳳山區的台糖花市，向擺攤販售文物及古玩的陳姓男子購買銅器藝術品，陳藉機推銷玉石，稱是從大陸廣東玉石廠工作時帶出、均經紅外線檢驗通過，還拿出廣東省地質科學研究所核發的寶玉石鑑定書證明是真品，他聽信所言便陸續購入。

許姓業者表示，2011年至2016年購入玉石品項總價171萬4725元，不料2016年12月他把2只手鐲交由大眾寶石鑑定中心鑑定，結果都是染色石英，他質問陳姓男子竟獲答覆「若不1只賺2500元，無法度過」，氣得認為根本是詐欺，回推這些貨應僅值16萬4500元，要求退還171萬，若不願全賠，至少要還價差155萬225元。

陳姓男子辯稱，當時許姓業者主動表示想買珠寶，於是介紹認識「曹老先生」、雙方在他的攤位成交多次，因曹先生重聽，他協助收款、送貨，每趟收1000元，他為催討代墊款項不料遭許指控貨品有瑕疵；陳認為，他非玉石的賣出者，也沒保證所交付的玉石均是真品，價格也沒超越合理範圍。