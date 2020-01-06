按摩師玷辱女顧客 強辯她有反應呻吟

女子「小庭」（化名）兩年到養生會館按摩遭性侵，受不了壓力燒炭自殺輕生未遂，而按摩師康男否認性侵害，辯稱她經他按摩後有反應、呻吟，但法官查出他傳內容「我只是對你放了感情，不受控制的用錯方式為你做服務」的訊息給被害人，一審依強制性交罪將他判刑3年10月，他不服上訴，台中高分院將全案駁回。可上訴三審。

合議庭審酌，康男始終否認犯行，甚至辯稱被害人於按摩時有呻吟，藉此醜化被害人以脫免罪責，被害人因此身心受創，且曾輕生獲救，足見康男所為造成告訴人莫大痛苦，他漠視被害人的性自主權，迄今未與被害人達成和解，因此他的上訴駁回。

判決書指出，康男在養生會館擔任按摩師，女子「小庭」與表姐於2017年6 月28日到養生會館按摩，「小庭」由康進行進行按摩時，他先要求她將店內提供之日式浴袍反穿後，再趴臥於店內按摩床上。他要求「小庭」將內衣後扣解開後，即擅自將她內衣肩帶脫下，開始按壓她背部，使她卸下心防後，再以按摩臀部、大小腿為由，將她的短褲及內褲褪去，繼而推拿她的腳部、臀部。

康利用油壓按摩她腿部、臀部時，以手觸摸她的下體，順勢以手玷辱被害人，經被害人提起告訴。他否認強制性交犯行，辯稱過程中，他沒有性侵被害人，他以為她會舒服，就按摩她的下體，她有呻吟，沒有拒絕。但他警詢時卻稱「手指就，有洞嘛，看到洞就進去啊，並沒有整個進去」 「對，有洞嘛，有洞就會進去啊」。

法官查出， 「小庭」因不堪承受開庭壓力，遂以燒炭自殺的方式輕生，幸及時搶救而未發生憾事。 合議庭查出，康男事後以手機LINE通訊軟體傳訊息給被害人，內容為「我只是對你放了感情，不受控制的用錯方式為你做服務，