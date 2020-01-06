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恐嚇殺柯文哲不用兩天 警方逮捕一網友

偽造散發不實選舉文宣 彰檢逮2嫌限制住居

2020-01-06 18:50聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

大選倒數五天，彰化縣立法委員第二選區因競爭激烈，近日居然出現派報業者假借候選人名義，散布不實的政見文宣，如「捷運要停」、「支持大麻合法化」，彰化地檢署接獲檢舉，循線逮捕40歲黃姓、28歲陳姓兩名嫌疑人，並扣得不實文宣上萬張，檢方偵訊後依違反公職人員選舉罷免法意圖使人不當選及偽造文書等罪嫌，向法院聲請羈押禁見未獲准，院方裁定限制住居。

彰化縣第二選區民進黨立委候選人黃秀芳在本月發現，有人盜用她的文宣格式，製作印著「捷運要停」的不實文宣，並在選區內發送，她認為該文宣有誤導選民之嫌，立即報案。檢方立刻組成專案小組偵辦，循線找到兩名嫌犯，並在黃姓男子車上扣得另外一份假造文宣，是偽造成另一名候選人的文宣，印著「支持大麻合法化」共有1萬多張。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，2名嫌犯模仿兩名候選人文宣設計方式和政黨顏色，印著有關公共議題的不實內容，利用夾報方式發放，意圖使選民誤認這些內容是候選人的政見，進而影響選民投票決定。承辦檢察官偵訊之後，認為被告2人涉嫌意圖使他人不當選，以及刑法的偽造文書罪嫌，且有勾串共犯及證人之虞，因此向法院聲請羈押禁見，但未獲法院准許，法官裁定2人限制住居。

國民黨立法委員候選人張翰天競選總部表示，沒有看過這份假文宣，會了解詳情之後再決定是否提告。黃秀芳則表示，偽造文宣是最惡質的手法，她一定提告，並嚴正澄清捷運綠線延伸至彰化是她極力爭取的建設之一，從未表示不蓋捷運。

彰化縣民進黨立委候選人黃秀芳遭人發放假文宣，黃秀芳日前開記者會表示一定提告。圖／...
彰化縣民進黨立委候選人黃秀芳遭人發放假文宣，黃秀芳日前開記者會表示一定提告。圖／黃秀芳競選總部提供
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