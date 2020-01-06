你回收會蓋回瓶蓋嗎？ 大法官這題關係公課公平

以生產藥酒「保力達B」馳名的保力達公司，因先前的螺旋鋁蓋內墊使用聚氯乙烯（PVC）材質，環保署2013年要求補繳3億的回收清除處理費，保力達不服，提訴願、行政訴訟皆遭駁，聲請釋憲。大法官今召開說明會，聲請代理人盛子龍指出，同樣是600cc裝，玻璃瓶加瓶蓋總重385公克，回收費要1.1935元，若瓶身全由PVC製成，危害更大，因總重30克，回收費僅0.4614元，明顯不合理。

大法官黃虹霞表示，自己也是家庭主婦，也會吃玻璃瓶罐裝的花瓜罐頭，吃完了，要丟垃圾時，不會將瓶蓋再鎖回玻璃瓶回收，「兩者是分開的」，她詢問「用重量計算合不合理？」，若PVC回收後要焚燒，何以不能分開計量？

本次出庭的有聲請人保力達公司負責人呂百倉、中正大學財經法律學系教授盛子龍和律師張靜如，而相關機關環保署則由資源回收管理基金會參事顏旭明、律師陳修君和會計師賴明陽出席。教授柯格鐘、劉錦龍和助理教授顏秀慧則以學者專家身分出席；台灣區飲料工業同業公會理事長翁聰賢為民間產業團體代表；看守台灣協會秘書長謝和霖則是NGO團體代表。

保力達認為環保署2010年查驗發現瓶蓋內墊視同「附件」，這與之前的認定不同，他們根本無法預見，主張這有違保留原則、平等原則，課徵標準違反比例原則。目前保力達的瓶蓋內墊已改為PE材質。

盛子龍表示，保力達聲請釋憲的目的不是反對環保或是推卸責任，本件源起是因公司產品以玻璃瓶為主，PVC瓶蓋能增加咬合力，也是國際通行的技術。盛認為，本案凸顯法律保留密度不足，單單用特別公課來規範，法律保留密度過寬。

顏旭明則表示，台灣回收工作令國際刮目相看，華爾街日報也曾稱讚台灣是「垃圾處理天才」，而台啤、維士比都做到了。顏秀慧說，管制PVC是世界共識，它是第一類致癌物質，製造就是很大的風險，PVC便宜、性質變化多端，再加上添加劑（塑化劑）後用途多，但不適合用於食器，若沒經1千度高溫燃燒，氯原子焚化後可能產生戴奧辛，掩埋也無法分解。

翁聰賢也認為，追求良好的生活環境是共同目標，這點業者不會反對，爭論是在相關規定造成困擾，業界認為應有公平、公開的收費標準，希望立法、行政單位能讓廠商有可預見性、公平性對待。翁認為，立法機關沒有實質監督，會是危險的事，行政機關用特別公課來達到行政目的，不是件好事。他說，2011年塑化劑事件爆發，業者才送驗，加重百分之百的繳費，但為何是加重百分之百？為何是追溯至5年前？希望讓業者有可遵循的標準。

陳修君認為保力達所舉的回收清除處理費例子極端，因現在沒有PVC的容器了，且也未真正換算成PVC每1公克的處理費，現今都以漸進在調整，處理沒有不同。

環保署表示，因「附件」很多，要分開回收有相當困難，環保署要訂適當費率才能回收，主管機關要查核，適用費率會造成申報成本高漲，實務上不可行。若瓶罐要將PVC內墊分開計算，這樣也會讓業者缺乏變更的動力。

大法官黃瑞明詢問除了保力達外，還有其他廠商被追繳回收清除處理費嗎？環保署表示，另個知名廠商是愛之味，而像台啤在2009年就改為PE材質。大法官呂太郎則詢問費率制訂非常繁複，但其中業者的觀點有無充分考慮？業者抱屈政府的規定只能照辦，本案像罐頭、釀造、飲料業者都曾提出意見，但「聲音被掩蓋」。