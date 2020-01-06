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王浩宇指收回扣？陳學聖提告 檢察官不起訴

2020-01-06 16:51聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市立委陳學聖前年8月參選桃園市長期間，市議員王浩宇與劉婦2人開記者會及在臉書貼文「立委職權喬國賠、陳學聖竟收兩成？」，遭陳學聖控告2人違反公職人員選罷法，檢方傳訊證人確認陳未介入國賠案，桃園地檢署今天表示，王浩宇2人指控雖有不當，陳學聖是立委參選市長，易接近媒體為自己辯護優勢，王2人評論可受公評，難認意圖使人不當選及誹謗犯意，偵結不起訴處分。

地檢署調查，陳學聖以立委身分代表國民黨參選2018桃園市長時期，由於一名楊姓男子在省道發生車禍，劉婦（楊男母親）求助陳學聖服務處，服務處介紹何姓志工協助申請國賠，雙方簽具委任書，載明「依總金額20%做為報酬」，劉婦最後獲國賠30.2萬元。

王浩宇前年8月22日與劉婦召開記者會、在臉書貼文指出「立委職權喬國賠，陳學聖竟收兩成？」，引起當時參選市長的陳學聖不滿，開記者會反擊「惡意栽贓」，表示根本沒見過劉婦（當時自稱黃婦）如有涉及退選，他隨後向檢方按鈴申告，控告王浩宇、劉婦2人違反公職人員選罷法罪嫌意圖使人不當選。

王浩宇辯稱，認為立委助理穿著立委背心，到相關單位協調國賠就是代表著立委；劉婦亦辯稱，她向立委服務處陳情求助，服務處介紹何女協助處理，何女並穿立委背心她才認為陳學聖涉及；不過檢方傳訊公路總局辦理國賠官員卻指稱從未接到陳學聖關切電話，亦未見何女穿立委背心，確認陳未介入國賠案。

檢察官認為，王浩宇、劉婦辯稱為子虛烏有，2人言論部分內容不當，惟陳學聖立委參選市長公眾人物，較易接近媒體為自己辯護，何姓志工提供國賠協助向民眾收取損害賠償一定比例報酬，係可受公評之事，難認王2人言論意圖使用不當選和誹謗犯意，犯罪嫌疑不足。

桃園市議員王浩宇前年8月市長選舉時貼文「立委職權喬國賠、陳學聖竟收兩成？」，立委...
桃園市議員王浩宇前年8月市長選舉時貼文「立委職權喬國賠、陳學聖竟收兩成？」，立委陳學聖（見圖）按鈐申告，檢方今天偵結不起訴。圖／翻攝陳學聖臉書
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桃園市市議員王浩宇前年8月市長選舉貼文「立委職權喬國賠、陳學聖竟收兩成？」，立委...
桃園市市議員王浩宇前年8月市長選舉貼文「立委職權喬國賠、陳學聖竟收兩成？」，立委陳學聖按鈐申告，地檢署（見圖）今天偵結不起訴。記者曾增勳／攝影
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陳學聖國賠王浩宇

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