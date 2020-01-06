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遠航延遲發薪！上千名員工沒飯吃 這家公司有意投資

夜市當街拉人拍證件詐領旅遊補助 旅店負責人羈押禁見

2020-01-06 15:56聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

士林地檢署。記者蕭雅娟／攝影
士林地檢署。記者蕭雅娟／攝影
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北市「191旅店」等三家旅館，涉嫌在寧夏夜市當街蒐集民眾身分證資料，詐領政府的秋冬旅遊補助費和夜市券，不法所得初估高達上百萬。士林地檢署日前搜索191旅店，拘提杜姓負責人姊弟到案，以及傳喚10名員工到案說明，訊後認定杜女涉犯詐欺、商業會計法，向法院聲請羈押禁見獲准。

士檢表示，日前接獲民眾檢舉，北市大同區191旅店涉嫌詐領秋冬旅遊補助費和夜市券，請求北市政府、桃園市政府清查旅店請領單據後，本月2日指揮中山分局搜索台北一館、台北二館、桃園館等6處，拘提負責人杜女、杜女胞弟，約談員工等10名證人。

40歲杜女涉嫌從去年9月至今，向親朋好友拍攝身分證和健保卡後，交付新台幣4百元和夜市券2百元，甚至在寧夏夜市週邊隨機拉民眾拍證件、交付現金和夜市券，再告知他們「入住日期」、「房號」，叮嚀遇到稽查「要說有住宿」，營造有住宿的假象。

檢警調查，杜女涉嫌在3家飯店公用Line帳號，上傳民眾的身分證照片，由當日的櫃檯人員依杜女發送的順序，視當日空房情況，登錄訂房系統，偽造民眾住宿的統一發票。

員工再到交通部網站「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」專區，登錄民眾的身分證字號、住宿日期、房價、人數、金額等資訊，列印申請文件，虛構民眾住宿消費、符合資格領取1千元旅遊補助及2百元夜市券的假象，提交北市、桃園市政府辦理核銷，詐領補助款。

檢方指出，台北一館、台北二館、桃園館申請補助人數，依序為1590人、1210人、1639人，共計4439人，其中有多少民眾是假冒住宿、詐領補助款，目前不法所得初估超過上百萬，詳細不法所得尚待清查。

全案共計10人遭列被告，杜女涉犯三人以上共犯詐欺取財罪，及商業會計法製作不實會計憑證等罪嫌，犯嫌重大，且有勾串共犯、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，杜男則是10萬元交保候傳，其餘人請回或限制住居。

士檢呼籲，旅館業者及民眾，切勿為貪圖小利而濫用政府促進觀光、刺激消費的政策美意，如以不實單據詐領旅遊補助費，已涉犯刑法詐欺等罪責，檢察官將持續依法偵辦，以維護法治及你我納稅人權益。

夜市北市身分證

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