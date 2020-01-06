仲介移工轉行非法匯兌 檢調搜業者「華公行」

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圖為台北地檢署。記者王聖藜／攝影 分享 facebook

菲律賓移工仲介業者「華公行」負責人楊俊逸從事台菲地下通匯業務，違法匯兌超過新台幣4億元，涉嫌違反銀行法罪嫌，台北地檢署今天指揮調查局台北市調查處偵查，搜索「華公行」等4處地點，約談楊俊逸等7人到案偵查。

「華公行」是國內仲介菲籍移工的老字號廠商，楊俊逸被控於2013年至2017年間，透過菲律賓當地公司從事台菲地下通匯業務，4年來估計匯兌總金額逾4億元。

檢調查出，「華公行」除人力仲介外，也將業務擴展為協助菲籍移工將薪資所得匯回菲律賓業務，之後再轉型協助在菲律賓的台商做資金轉匯；檢調查知，楊俊逸每協助1筆匯兌，不法獲利約1%到3%，今天搜索、約談楊俊逸等7人到案查明。