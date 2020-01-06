網傳隧道通車即封閉是騙子治國 警法辦轉載假消息網民

台9線南迴公路草埔隧道上月23日風光通車，隔天有人在網路社群媒體發出「秀完了，路又封起來」，批評「騙子治國」等訊息，公路總局澄清是假消息後，屏東枋寮警方認為假訊息讓用路人誤以為隧道尚未通車，並造成公路主管機關困擾，已通知轉載假消息的4名男子到案說明，將依違反社會秩序維護法、選罷法等罪嫌函送屏東地檢署偵辦。

該則在社群網路流傳的訊息，內容寫著「民眾今日要出入草埔隧道，路不通，騙子治國，昨天蘇撒幣大剌剌約全國媒體擺POSE，拍照的拍照，攝影的攝影，風風光光通車典禮秀了一天，蘇吉普車子開完之後，秀完了，路又封起來了，執政真的是有需要這樣玩的嗎，真的騙很大」；公路總局事後在官網澄清是假消息，有主管私下表示，這則假消息真的很不道德。

警方說，草埔隧道23日開放通車後並未封閉，該則網傳訊息與事實不符，經公路機關公告聲明，並向警方告發，警方報請屏東地檢署指揮偵辦，已通知轉載訊息的4名男子到案說明，1人住屏東縣，另3人住外縣市，將依違反選罷法、社會秩序維護法等罪嫌函送檢方偵辦；據了解，4人中有1人到案，指誤信為真才轉發，沒有惡意攻擊和詆毀的本意。

警方說，若沒有合理來源或根據，也未經過查證，即第一手胡亂發表假訊息，因屬故意犯，涉及選罷法第104條「意圖使人不當選」，至於跟隨散佈錯誤訊息的眾多網民，因可能誤信訊息為真而轉發、散佈，難構成選罷法，但以謾罵或羞辱方式侮辱特定候選人，恐涉刑法加重誹謗罪。