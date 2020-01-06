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網傳隧道通車即封閉是騙子治國 警法辦轉載假消息網民

2020-01-06 14:52聯合報 記者潘欣中／即時報導

台9線南迴公路草埔隧道上月23日風光通車，隔天有人在網路社群媒體發出「秀完了，路又封起來」，批評「騙子治國」等訊息，公路總局澄清是假消息後，屏東枋寮警方認為假訊息讓用路人誤以為隧道尚未通車，並造成公路主管機關困擾，已通知轉載假消息的4名男子到案說明，將依違反社會秩序維護法、選罷法等罪嫌函送屏東地檢署偵辦。

該則在社群網路流傳的訊息，內容寫著「民眾今日要出入草埔隧道，路不通，騙子治國，昨天蘇撒幣大剌剌約全國媒體擺POSE，拍照的拍照，攝影的攝影，風風光光通車典禮秀了一天，蘇吉普車子開完之後，秀完了，路又封起來了，執政真的是有需要這樣玩的嗎，真的騙很大」；公路總局事後在官網澄清是假消息，有主管私下表示，這則假消息真的很不道德。

警方說，草埔隧道23日開放通車後並未封閉，該則網傳訊息與事實不符，經公路機關公告聲明，並向警方告發，警方報請屏東地檢署指揮偵辦，已通知轉載訊息的4名男子到案說明，1人住屏東縣，另3人住外縣市，將依違反選罷法、社會秩序維護法等罪嫌函送檢方偵辦；據了解，4人中有1人到案，指誤信為真才轉發，沒有惡意攻擊和詆毀的本意。

警方說，若沒有合理來源或根據，也未經過查證，即第一手胡亂發表假訊息，因屬故意犯，涉及選罷法第104條「意圖使人不當選」，至於跟隨散佈錯誤訊息的眾多網民，因可能誤信訊息為真而轉發、散佈，難構成選罷法，但以謾罵或羞辱方式侮辱特定候選人，恐涉刑法加重誹謗罪。

枋寮分局長黃國源表示，無事實根據、憑空捏造、無的放矢的資訊，以口頭或文字等方式散布，即使尚未造成實害，仍然會違反相關法令規定，此外，接獲網路訊息，也要仔細查證，不可隨意轉傳，避免成為假訊息的散播者，徒然造成社會的不安或對立，檢警基於執法立場，對於散布假訊息者，絕對依法究辦。

台9線南迴公路安朔草埔段新建工程23日風光通車，隔天有人在網路社群媒體發出「秀完...
台9線南迴公路安朔草埔段新建工程23日風光通車，隔天有人在網路社群媒體發出「秀完了，路又封起來」，批評「騙子治國」等訊息；警方已通知轉載假消息的4名男子到案說明，將依違反社會秩序維護法、選罷法等罪嫌函送偵辦。圖／本報資料照
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假訊息選罷法假新聞

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