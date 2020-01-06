蘇宏達批故宮政策遭查水表 法院裁定不罰：言論自由

台大政治系教授蘇宏達，去年在臉書批評故宮政策，遭警方用「假消息」約談，依社會秩序維護法，函送士林地方法院。今日士院認為，蘇宏達的影片是個人意見及合理評論，屬於言論自由保障範疇，裁定不罰。

蘇宏達去年底在臉書表示，根據媒體專訪提出評論，卻受到恐嚇，質疑政府「查水表」封殺言論自由。南港警方則稱，桃園市調處去年12月初函文，當事人涉及散佈謠言，相關內容持續在網路上，警方依法通知說明後，函送法院裁處。

蘇宏達遭警調認為， 2018年11月16日，涉嫌在臉書個人頁面發布影片「誰在消滅我們的故宮，你所不知道的民進黨文化大革命！」，內容指稱「民進黨計畫在2025年之前消滅故宮」、「如果讓民進黨繼續執政下去，這個消滅故宮的文化大革命終究會到來」。然而，故宮在臉書專頁澄清，蘇所指稱的內容非事實，足以影響公共安寧，影片仍在臉書頁面供不特定人瀏覽，認定涉嫌違反社維法第63條第1項第5款，影片是憑空捏造的「假消息」。

蘇宏達辯稱，在網路上看到流傳相關訊息，就開始查證，找到故宮前院長陳其南「受訪全文」，再找到2018年11月14日自由時報專訪，陳述三階段完成故宮轉型目標計劃。

法院認為，故宮典藏、展示歷代古文物及藝術品，兼具文化保存及社教功能，層級相當於一級部會，院長接受媒體專訪有關故宮未來發展，涉及政府政策，攸關公共利益，是可受公評事項。

內湖簡易庭法官檢視報社專訪，內容以「問答」方式呈現，陳述表達清晰，客觀上能讓讀者信任，且蘇宏達的臉書影片附上「自由時報專訪報導請看網址…」等文字，認定蘇宏達是對於報導的理解、判斷，表達個人意見及合理評論，是言論自由保障範疇，無構成散佈謠言。

裁定指出，縱使蘇宏達用語，可能令人對執政黨產生負面觀感，或引起觀點不同者不快，仍不影響合理評論。另，蘇先發布影片，故宮事後澄清，不得拿故宮澄清頁面，推論蘇宏達明知不實發布影片。