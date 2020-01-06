看準高雄選情火熱 竟傳賭盤專下注高雄開票數

高雄再傳選舉賭盤！橋頭地檢署4天前在左營區指揮破獲涉以「XXX候選人讓票」來收取賭客下注，黃姓組頭訊後請回；另於大社區查獲楊姓組頭疑看準高雄選情火熱，涉開出賭總統選舉的全國盤或高雄盤，包括「全國－XXX候選人讓票」及「高雄場－XXX候選人讓票」，楊訊後交保5萬元。

橋檢指出，此兩選舉賭盤扣得行動電話等證物，並傳喚多名賭客到案說明，雖未發現現金，估計賭資數10萬以上，將持續擴大偵辦。

橋檢主任檢察官李廷輝、檢察官李明昌本月2日指揮楠梓警分局，於左營區查獲黃姓男子（30歲）利用行動電話通訊軟體招攬下注，疑以「XXX候選人讓票」為賭博標的，開出2盤接受賭客下注，將黃依違反選罷法函送法辦。

主任李廷輝、檢察官吳正中3日指揮左營警分局、旗山分局及高雄市調處等，在大社區查獲楊姓男子（36歲）疑用「魚」、「菜」當代號招攬下注，更區分為賭全國或高雄地區的得票數，分為「全國－XXX候選人讓票」、「高雄市場－XXX候選人讓票」廣邀下注，訊後依違反選罷法命令楊5萬元交保。