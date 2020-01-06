網友PO「吳敦義將啟動滅韓計畫」不罰 法官：是評論

盧姓網友認為吳敦義是國民黨主席，鴻海董事長郭台銘與國民黨淵源深，卻沒有制止郭替民眾黨站台，發布「吳敦義將啟動滅韓計畫」，被依違反社會秩序維護法移送法辦；台北地院認為，貼文內容與處罰要件不符，盧是評論、不是造謠，裁定不罰。可抗告。

台北市警中山分局移送說，盧2019年9月29日在批踢踢實業坊「HatePolitics(政黑版)」發布「最新！吳敦義將啟動滅韓計畫！」涉嫌違反社會秩序維護法造謠行為，請法院裁處。

盧留言為「郭台銘挺民眾黨立委參選人，吳敦義：我們沒資格干預…，吳敦義：郭台銘先生對中華民國及本黨貢獻良多，我們常懷感恩之心，只要郭台銘先生能夠維持對中華民國的熱愛及忠誠，他去幫任何堅持中華民國的黨派站台，我們都樂觀其成」。

法官認為，盧是根據吳敦義對郭台銘挺民眾黨表示無權干預，才認為吳應表明郭不應為他黨站台，言論非憑空捏造、無的放矢，留言標題雖易使人認為吳敦義啟動「消滅」或「撤換」總統候選人韓國瑜的計畫，但在內文已有解析所評論的依據。