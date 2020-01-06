親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

武漢不明病毒性肺炎…SARS警報解除！ 疾管署：排除可能性

評／為何又摔一架全新黑鷹直升機 讓國家痛失將士英才？

網友PO「吳敦義將啟動滅韓計畫」不罰 法官：是評論

2020-01-06 12:48聯合報 記者王聖藜／台北即時報導

盧姓網友認為吳敦義是國民黨主席，鴻海董事長郭台銘與國民黨淵源深，卻沒有制止郭替民眾黨站台，發布「吳敦義將啟動滅韓計畫」，被依違反社會秩序維護法移送法辦；台北地院認為，貼文內容與處罰要件不符，盧是評論、不是造謠，裁定不罰。可抗告。　

台北市警中山分局移送說，盧2019年9月29日在批踢踢實業坊「HatePolitics(政黑版)」發布「最新！吳敦義將啟動滅韓計畫！」涉嫌違反社會秩序維護法造謠行為，請法院裁處。

盧留言為「郭台銘挺民眾黨立委參選人，吳敦義：我們沒資格干預…，吳敦義：郭台銘先生對中華民國及本黨貢獻良多，我們常懷感恩之心，只要郭台銘先生能夠維持對中華民國的熱愛及忠誠，他去幫任何堅持中華民國的黨派站台，我們都樂觀其成」。

法官認為，盧是根據吳敦義對郭台銘挺民眾黨表示無權干預，才認為吳應表明郭不應為他黨站台，言論非憑空捏造、無的放矢，留言標題雖易使人認為吳敦義啟動「消滅」或「撤換」總統候選人韓國瑜的計畫，但在內文已有解析所評論的依據。

法官認為，貼文下方有網友也質疑吳敦義沒有提及「滅韓」，「滅韓」是盧自行解析，沒有網友因此產生畏懼、恐慌；總統候選人為何參選，可受公評，屬憲法保障言論自由範疇，縱然文章有瀏覽者進行討論，但不足以認定影響公共安寧，裁定不罰。

圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
分享

吳敦義郭台銘2020選舉韓國瑜假新聞

延伸閱讀

親民黨掃街戰車亮相 郭台銘、宋楚瑜聯手拉抬選...

超級星期天 桃竹苗藍綠大拚場

郭台銘：國民黨快成一言堂 團結只為個人利益

宋營找宋鎮邁助選 喊支持郭台銘等於支持親民黨

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

看準高雄選情火熱 竟傳賭盤專下注高雄開票數

2020-01-06 12:58

影／保力達瓶蓋有PVC追繳3億 董座：繳的比醬瓜多不公平

2020-01-06 12:14

色男客對網咖女服務員非禮 還供稱要包養她被判刑6月

2020-01-06 11:35

懷疑和他人曖昧沒顧女兒 他殺死前妻判無期徒刑

2020-01-06 11:12

酒未退就騎車返家 軍人酒駕遭逮

2020-01-06 11:04

夏于喬父夏世紘承認吸金1600萬 今拚交保

2020-01-06 11:03

樂團申請街頭藝人許可被拒 法院判決北市府違憲

2020-01-06 10:18

中山分局集體貪瀆3派出所所長無罪 檢上訴

2020-01-06 10:13

今年總統立委選舉 台東地檢已查獲總統大選賭盤2件

2020-01-06 09:25

副連長令「把槍交給我」二兵竟抗命 同梯海K判拘役

2020-01-06 07:34

保力達蓋有PVC被追3億處理費釋憲 大法官今開說明會

2020-01-06 07:34

男子8年前飆車害少女死亡 還連丟棄2地遭通緝昨被逮

2020-01-06 00:50

門號賣給詐團 賺200元關2個月

2020-01-05 23:58

被指幫人買票 金門2議員報案

2020-01-05 23:42

違停不反省襲警又罵警 男子行徑囂張吃官司

2020-01-05 19:06

大媽控紅線畫太長求銷單 法官：違停屬實罰900元

2020-01-05 15:41

假訊息貼文按讚遭查水表？ 嘉義縣警局聲明並非屬實

2020-01-05 15:32

打擊假消息 法官認為：應讓市場自然汰除

2020-01-05 14:25

女子PO「民進黨掏空農民血汗錢」 網友檢舉判免罰

2020-01-05 13:40

高雄重機族偷跑農路 闖南橫天池遭警方取締

2020-01-05 12:55

影／酒後深夜街上揮刀狂吼 台東脫序男遭警送辦

2020-01-05 12:16

刑事局查水表說上面交辦請原諒？ 承辦隊長：絕非事實！

2020-01-05 11:52

網貼巴拉刈禁用期程也被查水表 民批：浮濫辦案

2020-01-05 11:49

防制宿醉酒駕 中市警三分局白天取締抓8人

2020-01-05 11:47

台中咖啡店前擄人 顧客人手一機圍觀嚇跑歹徒

2020-01-05 11:02

娃娃機台主忘了鎖 大叔見獵心喜行竊遭罰1萬

2020-01-05 10:02

對女網友強吻襲胸又舔耳 「衣架大王」陳友亮遭起訴

2019-12-30 12:39

小王為錢發狂失手殺人妻 漏夜相驗有遭電擊痕跡

2019-12-27 12:09

移工搭公車「腳趾頭」使壞 撥弄前座女乘客臀部判刑

2019-12-25 11:42

三中案開庭傳喚馬英九 律師：交易細節馬不清楚

2019-12-18 13:24

擔心寒蟬效應！女法官協會要監委「知所節制注意分際」

2019-12-18 13:11

張安樂媳婦違反兩岸條例 25萬元交保

2019-12-17 21:31

丁守中敗訴確定 北市選委會：選務人員一年來受盡委屈

2019-12-17 14:32

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

2019-12-09 18:14

畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影

2019-12-09 15:03

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58
看更多

熱門文章

男疑勒斃老婆小孩再上吊 一家三口陳屍北市內湖山區

2020-01-05 15:46

北市內湖驚傳三屍命案！死者是明道親哥 背鉅額債走絕路

2020-01-05 16:34

影片曝光！朝統促黨宣傳車比中指 男星慘遭「巴頭」

2020-01-05 19:45

外送員半夜接101大樓訂單 見地址秒傻：客人不在台灣

2020-01-05 19:48

糗了！千萬藍寶堅尼要右轉 Gogoro直直撞上去

2020-01-05 18:13

明道胞兄疑讓妻小飲不明液體再勒斃 行凶後再上吊山林間

2020-01-05 18:12

國道兩車撞翻上下交疊 近百歲婦人亡4人傷

2020-01-05 21:56

副連長令「把槍交給我」二兵竟抗命 同梯海K判拘役

2020-01-06 07:34

大媽控紅線畫太長求銷單 法官：違停屬實罰900元

2020-01-05 15:41

當外送員在親戚面前抬不起頭？ 網怒轟：丟臉的是心態

2020-01-05 21:08

金城鬧區機車行暗夜火警 多輛機車燒毀損失慘重

2020-01-05 17:09

胞兄欠債輕生 明道：多次幫還債卻還不清…

2020-01-05 23:57

SUBARU北宜撞BMW 疑過彎不慎釀禍

2020-01-05 20:51

她用東西幫小孩佔位 網友傻眼問：可以做好榜樣給孩子看嗎

2020-01-06 10:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top