影／保力達瓶蓋有PVC追繳3億 董座：繳的比醬瓜多不公平

飲料商保力達公司因保力達B瓶蓋內墊被驗出含有PVC，遭環保署要求補繳3億餘元回收處理費，保力達提行政訴訟5年前敗訴確定，決定聲請釋憲，大法官今天上午召開說明會。保力達董事長呂百倉指出，公司不是不願意繳稅，而是比例公平性的問題，保力達用的瓶蓋小，卻繳得比瓶蓋大的醬瓜還多，「比例上不公平」。

呂百倉說，公司並沒有要短繳費用，而是當初是跟廠商買瓶蓋，根本不知道瓶蓋內含有PVC，之後打電話問廠商，製造商才去做檢測，發現瓶蓋內墊含有微量PVC，事後要求廠商改換PE材質，現在已經沒有這個問題。

他指出，環保署追討的費用很多，而這涉及公平性問題，因為保力達B瓶蓋很小，但玻璃瓶身很大，「卻整理都要再繳一次稅」，而醬瓜的瓶蓋很大，玻璃瓶身很小，相對來說醬瓜課的稅就會少很多，「這樣我們繳的比醬瓜還要多」，比例上不公平。

呂百倉指出，他認為繳稅絕對沒問題，但他希望是從容器製造商方課稅，再轉嫁至保力達公司，如此一來不會產生不公平狀況，也就是指分別負擔瓶蓋和玻璃瓶身的部分，這樣就沒有問題。

他也說，環保署徵收後也沒有落實，公司經常接到消費者來電後要派車幫忙回收，因環保署收了回收費後，清潔隊就不再消費者回收保力達的空瓶，「繳費等於沒有用」。