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今年總統立委選舉 台東地檢已查獲總統大選賭盤2件

2020-01-06 09:25聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

今年總統及立委選舉期間，法務部台東地檢署陸續接獲相關選舉賭盤、招待旅遊餐會、現金買票、假訊息等情資，台東地檢表示，目前共分選察案14件、選他案22件、選偵案2件（分4案號），均由專責檢察官指揮警調單位偵辦中。列入選偵案的2件，都跟總統選舉賭盤有關。

台東地檢署主任檢察官黃榮德表示，目前跟總統大選有關的有兩件，分四個案號偵查，分別是去年12月18日台東地檢署指揮台東縣警察局刑警大隊，聯手查獲廖、施及陳3人涉嫌經營地下六合彩簽賭站，以社交軟體LINE邀約簽注總統選舉結果賭盤；帶回廖姓、施姓與陳姓等3名涉案人，檢察官訊問後，諭令分別以3至8萬元不等交保候傳。

另，去年12月21日再接到情資，檢警再度聯手偵辦總統選舉賭盤，查獲施姓組頭開讓票賭盤，查扣手機、賭金11萬元及簽賭名冊，訊後諭令以5萬元交保候傳。

經營六合彩的施姓組頭透過社交軟體簽注總統選舉結果賭盤，以贏過30萬票起跳，甚至超過百萬票。至於是哪一組總統候選人讓票？黃榮德表示，不便透露。

台果地檢署指出，其他選察案14件、選他案22件，如招待旅遊餐會、現金買票等，多數與原住民立委選舉有關，檢警還在持續蒐證偵查中；檢方也呼籲民眾勇於檢舉選舉賭盤或賄選情事，檢舉專線：0800-024-099#4、089-361169，或掃描QR Code加入愛台東反賄選line好友檢舉賄選，可獲50萬元至1500萬元不等檢舉獎金。

台東地檢署聯手台東縣警察局刑警大隊，查獲總統選舉簽賭案件，查扣施姓組頭的賭金、手...
台東地檢署聯手台東縣警察局刑警大隊，查獲總統選舉簽賭案件，查扣施姓組頭的賭金、手機及簽賭名冊等。圖／台東地檢署提供
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台東地檢署迄今查獲2件總統選舉賭盤案。記者羅紹平／攝影
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