今年總統立委選舉 台東地檢已查獲總統大選賭盤2件

今年總統及立委選舉期間，法務部台東地檢署陸續接獲相關選舉賭盤、招待旅遊餐會、現金買票、假訊息等情資，台東地檢表示，目前共分選察案14件、選他案22件、選偵案2件（分4案號），均由專責檢察官指揮警調單位偵辦中。列入選偵案的2件，都跟總統選舉賭盤有關。

台東地檢署主任檢察官黃榮德表示，目前跟總統大選有關的有兩件，分四個案號偵查，分別是去年12月18日台東地檢署指揮台東縣警察局刑警大隊，聯手查獲廖、施及陳3人涉嫌經營地下六合彩簽賭站，以社交軟體LINE邀約簽注總統選舉結果賭盤；帶回廖姓、施姓與陳姓等3名涉案人，檢察官訊問後，諭令分別以3至8萬元不等交保候傳。

另，去年12月21日再接到情資，檢警再度聯手偵辦總統選舉賭盤，查獲施姓組頭開讓票賭盤，查扣手機、賭金11萬元及簽賭名冊，訊後諭令以5萬元交保候傳。

經營六合彩的施姓組頭透過社交軟體簽注總統選舉結果賭盤，以贏過30萬票起跳，甚至超過百萬票。至於是哪一組總統候選人讓票？黃榮德表示，不便透露。