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副連長令「把槍交給我」二兵竟抗命 同梯海K判拘役

2020-01-06 07:34聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

李姓、林姓男子3年前入伍服役，因吳姓同梯在靶場訓練時「遲遲不領槍」，當副連長下達「把槍交給我命令」時，吳竟堅不放手，李、林看不過去，朝吳拳打腳踢，林還拿鋼盔砸。吳因身體有3處擦傷，控兩人傷害罪。士林地方法院判李拘役30日、林拘役50日，皆得易科罰金；檢察官認為「判太輕」而上訴，高等法院駁回確定。

李姓男子等人2017年2月8日入伍，案發時是陸軍二兵。吳姓原告也因違抗值星官、副連長指令，台北地方法院認為他罔顧軍紀常綱、危害軍事安全，另案依陸海空軍刑法抗命罪，判他4月得易科罰金之刑定讞。

2017年3月2日上午，曹姓上士值星班長、鄭姓中尉副連長帶領全連士兵到成功嶺靶場訓練射擊，曹多次點呼吳姓二兵出列領槍，但他卻遲遲不領；當鄭下達「把槍交給我」的命令時，這時吳卻「堅不放手」。李姓、林姓同梯見狀，擅自上前把吳拉倒、圍毆，林還用鋼盔攻擊他，吳的右臂、前額有3處各約3x2公分、2x0.5公分、1x0.5公分擦傷。

這一梯的義務役皆已退伍，國中畢業的李目前待業中，林則在中國大陸的房地產公司上班，兩人都不坦認犯行，也不肯和解。士林地檢署指控李、林平常就藉機欺負吳，這回沒經副連長的命令就逕自毆打同梯，「惡性重大」，不過高院認為這部分沒有證據，且一審量刑妥適，駁回上訴。

吳姓男子也控告另名蔡姓同梯也參與圍毆，但吳說法前後不一，其他人也沒看清楚蔡是否有打人，蔡一、二審都獲判無罪。吳反因行為粗暴，對蔡揮拳致傷，被禁足7日。

吳姓男子2017年進陸軍104旅步4營步1連擔任二兵，因違抗值星官、副連長命令，...
吳姓男子2017年進陸軍104旅步4營步1連擔任二兵，因違抗值星官、副連長命令，李姓、林姓同梯看不下去、上前圍毆他。李、林被依傷害罪各處30、50日拘役，得易科罰金確定。圖／聯合報系資料照片
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