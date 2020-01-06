保力達蓋有PVC被追3億處理費釋憲 大法官今開說明會

包材若內含PVC，因燃燒後會產生劇毒戴奧辛，「廢棄物清理法」規定製造商應繳納「特別公課」回收清除處理費給政府。飲料商保力達公司遭查出瓶蓋材質有PVC，被要求補繳3億831萬元回收清除處理費；保力達不服，提起訴願遭駁回後，改提行政訴訟，但一路敗訴。保力達認為這有違保留原則、平等原則，聲請釋憲，大法官今上午召開說明會。

本次出庭的有聲請人保力達公司負責人呂百倉、中正大學財經法律學系教授盛子龍(代理人)和律師張靜如，而相關機關環保署則由資源回收管理基金會參事顏旭明、律師陳修君(代理人)和會計師賴明陽出席。

同時，教授柯格鐘、劉錦龍和助理教授顏秀慧則以學者專家身分出席；台灣區飲料工業同業公會理事長翁聰賢為民間產業團體代表；看守台灣協會秘書長謝和霖則是NGO團體代表。

大法官將請法律學者說明「特別公課」與「稅捐」的區分？特別公課在憲法上法律保留原則的審查，是否須採與稅捐相同的密度？理由為何？

另外，廢棄物清理法第16條第1項中段、第5項規定課徵回收清除處理費並授權「費率」由中央主管機關核定，以及行政院環境保護署2007年6 月20日環署基字第0960044760號公告「容器回收清除處理費費率」，是否違反憲法上法律保留原則、授權明確性原則？

再者，廢棄物清理法第15條規定及其授權的2004年12月31日環署廢字第0930397607號公告，將食品容器回收清除處理費的課徵對象侷限於容器商品製造商或進口商，並新增「容器包括容器商品之蓋子、提把、座、噴頭、壓嘴、標籤及其他附件，使用後併容器廢棄者」的規定，是否違反法律保留原則及平等原則？

大法官也將請環保署說明容器回收清除處理費率審議時，如何具體考量廢棄物清理法第16條第5項所列各種因素，尤其是其中回收清除處理成本、回收清除處理率？各項容器如何決定費率，差異的原因為何？

第二，廢棄物清理法第16條第1項中段、第5項規定課徵回收清除處理費並授權「費率」由中央主管機關核定，以及環保署2007年6月20日環署

基字第0960044760號公告「容器回收清除處理費費率」，如費率一律改由法律明定費率的上限，是否可行？第三個問題是，前實務上就環保項目課徵的特別公課主要類型為何？費率上限是否均授權行政機關以命令訂之？

第四個問題則是公告「容器瓶身以外之附件使用PVC材質者，費率加重100%，再乘以容器與附件之總重量，作為繳費計算方式」，關於容器附件使用PVC材質者的回收清除處理費，是否不論容器瓶身材質為何，均以容器瓶身材質的費率加重100%，再乘以「容器與附件加總之重量」作為繳費計算方式？如果是，理由為何？容器附件及該容器瓶身分開回收及各自計費，技術上是否可能？在成本上是否可行？又如容器附件使用 PVC材質者的容器瓶身非屬現已訂有費率之容器材質，該容器附件回收清除處理費應如何計算？

最後，大法官要請環工學者、專家和相關團體回答兩大項問題，這兩個問題與大法官請環保署回答的第二個「費率訂定」、第四個問題「繳費計算」相似。