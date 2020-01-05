違停不反省襲警又罵警 男子行徑囂張吃官司

新竹市黃姓男子去年11月11日下午在市區違規遭檢舉，被警方開了600元違停罰單，結果黃男看到罰單後，要求開單的警員到場，並對著警員破口大罵「靠北三小」、「你他媽的又再噴，幹X娘」」等不堪字眼外，警員認為黃男是涉及侮辱公務員現行犯，要強制將黃男壓制時，遭黃男用雙腳夾警員腿部，導致警員受傷，新竹地院法官依侮辱公務員及妨害公務執行，判處黃男4個月，易科罰金12萬元。

根據判決書內容，37歲黃男因違停於新竹市南大路與興學街之T字路口遭舉報，警方獲報處理並鳴笛要求車主移車時，因黃男遲遲未出面移車，警方開違停罰單取締。黃男要取車時發現雨刷上夾了一張罰單，竟打電話叫負責開單的陳姓警員到場，要求警員對現場的車輛全部開單。

但警員認為只有黃男違停，黃男竟對警員大罵「靠北三小」、「你他媽的又再噴，幹X娘」等語，警員認為黃男是在侮辱公務員，準備逮捕黃男時，卻被黃男用雙腳抵抗，導致警員右側小指淺撕裂，由隨後趕到的支援警力將黃男壓制住。