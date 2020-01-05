假訊息貼文按讚遭查水表？ 嘉義縣警局聲明並非屬實

選戰進入倒數階段，近日卻屢傳有民眾因在假訊息貼文內按「讚」或表情符號者，遭警方傳喚通知到案說明，手法就像在「查水表」，嚴重影響言論自由。

嘉義縣警局今日下午發出聲明，重申警方行政中立、依法行政立場，並以偵破嘉義縣海區民進黨立委候選人蔡易餘提告維基百科新增配偶欄一案說明辦案經過，聲明查水表並非屬實。

警方指出，蔡易餘在去年12月10日檢具相關截圖事證至嘉義縣警局刑事警察大隊報案，說明要對編寫及散布不實訊息者提出告訴，警方依法受理偵辦，並報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦。

此案件經報請檢察官指揮偵辦後，警方依法發動偵查，持續追查出該筆維基百科配偶資料編寫人及於網路散布配偶假訊息者身分，報請檢察官傳喚相關涉嫌人到案說明。

警方強調，過程中並未針對發布此配偶假訊息貼文內按「讚」或表情符號者進行傳喚到案，無網路謠言「查水表」辦案手法，偵辦過程兼顧保障提告者名譽法益並符合比例原則。