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打擊假消息 法官認為：應讓市場自然汰除

2020-01-05 14:25聯合報 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名林姓男子在臉書轉貼分享旅遊補助假訊息，去年11月被蘆洲警方認定違反社會秩序維護法移送裁罰。新北地院調查，林男只是分享文章，非捏造不實謠言，警方僅憑轉貼內容就認定違法，做法過於果斷，最後判林男不罰。

判決指出，林男去年10月在臉書轉貼分享文章，內容提到「政府在貼錢讓日本人玩嗎.....什麼不補助台灣人旅遊？拿老百姓的錢亂花，這就是現在的政府」等語，因此被蘆洲警方依社維法移送。

審理時，林男坦承轉貼文章，但辯稱文章被非他所寫，強調自己只是針對內容作回應而已，否認捏造謠言；對此，法官調查臉書截圖，林男確實只是分享他人文章，並以圖片作為回應，認為其說法可信。由於警方無法證明林男有其他主觀犯意，因此最後裁定不罰。

法官認為，除非假消息或謠言具有立即性的危害，否則在危害發生之前，打擊假消息的方式，應該是更多言論投入進言論市場僅行良性競爭，讓正確的訊息自然汰除假消息，而非強制沉默。

法官也指出，現今社會網路發達，各種訊息充斥其間，如果轉貼文章者高度查證或注意訊息真實性的義務，恐將有害現代社會的資訊流通，嚴重影響自由言論，且違背憲法保障言論自由的意旨。

新北一名林姓男子在臉書轉貼分享旅遊補助假訊息，去年11月被蘆洲警方認定違反社會秩...
新北一名林姓男子在臉書轉貼分享旅遊補助假訊息，去年11月被蘆洲警方認定違反社會秩序維護法移送裁罰，但新北地院調查，林男只是分享文章，非捏造不實謠言，警方僅憑轉貼內容就認定違法，作法過於果斷，最後判林男不罰。示意圖/Ingimage
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