打擊假消息 法官認為：應讓市場自然汰除

新北一名林姓男子在臉書轉貼分享旅遊補助假訊息，去年11月被蘆洲警方認定違反社會秩序維護法移送裁罰。新北地院調查，林男只是分享文章，非捏造不實謠言，警方僅憑轉貼內容就認定違法，做法過於果斷，最後判林男不罰。

判決指出，林男去年10月在臉書轉貼分享文章，內容提到「政府在貼錢讓日本人玩嗎.....什麼不補助台灣人旅遊？拿老百姓的錢亂花，這就是現在的政府」等語，因此被蘆洲警方依社維法移送。

審理時，林男坦承轉貼文章，但辯稱文章被非他所寫，強調自己只是針對內容作回應而已，否認捏造謠言；對此，法官調查臉書截圖，林男確實只是分享他人文章，並以圖片作為回應，認為其說法可信。由於警方無法證明林男有其他主觀犯意，因此最後裁定不罰。

法官認為，除非假消息或謠言具有立即性的危害，否則在危害發生之前，打擊假消息的方式，應該是更多言論投入進言論市場僅行良性競爭，讓正確的訊息自然汰除假消息，而非強制沉默。