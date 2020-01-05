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缺錢賣SIM卡給詐團賺200元 被逮判刑要關60天

2020-01-05 14:18聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市梁姓男子是夜市攤商，他因缺錢花用因此在前年2月間，在豐原區向中華電信申辦行動電話SIM卡後，以200元的代價賣給綽號「白洋龍」的詐團歹徒，該門號隨即被歹徒以「猜猜我是誰」手法，向桃園市陳姓婦人騙得9萬餘元，檢警獲報後，循線查緝梁到案，梁承認涉案。台中地院依幫助詐欺罪，判刑2月，得易科6萬，沒收犯罪所得200元。

判決書指出，梁姓男子在前年2月26日某時，在台中市豐原區某處，將他向中華電信申辦的行動電話SIM卡，以台幣200元代價，交付給真實姓名、年籍不詳、綽號「白洋龍」的歹徒使用，歹徒取得梁的手機門號後，在同年8月14日下午4時許，以該支門號撥打給桃園市的陳姓婦人，並以「猜猜我是誰」手法向陳婦謊稱，親家母已更換電話，需要借錢，陳婦不疑有他，匯款9.2萬元到歹徒指定的帳戶內，陳婦事後得知受騙，報警處理。

檢警獲報後循線查緝梁姓男子到案，梁承認涉案，台中地院審理後，認定梁是單純提供申辦的行動電話門號予他人詐欺犯罪使用，並不等同於向被害人施以欺罔的詐術，且無證據證明梁有參與詐欺取財犯行的構成要件行為，應只認定梁是基於幫助他人詐欺財物的犯意而為之。

台中地院審酌，梁是幫助他人實行詐欺取財罪，為幫助犯，衡酌犯罪情節較正犯為輕，依刑法第30條第2項規定，按詐欺取財罪正犯之刑予以減輕，依法判處2月徒刑，得易科6萬元，沒收犯罪所得200元，全案仍可上訴。

台中市梁姓男子前年間涉嫌將手機門號以200元價格賣給詐騙集團，遭台中地院判刑2月...
台中市梁姓男子前年間涉嫌將手機門號以200元價格賣給詐騙集團，遭台中地院判刑2月。圖／報系資料照
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