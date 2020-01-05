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女子PO「民進黨掏空農民血汗錢」 網友檢舉判免罰

2020-01-05 13:40聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄蔡姓女子去年9月於挺國民黨總統候選人韓國瑜的臉書社團，貼文「蔡政府掏空農漁會七千億，借給南向國家，一定要讓人民知道民進黨不斷地掏空台灣農民血汗錢」等語，被依假消息送辦裁處；不過高雄地院認為，蔡女針對政府施政政策表示不滿或質疑，尚不足使觀看者產生畏懼或恐慌，判不罰，可抗告。

裁定指出，蔡姓女子去年9月28日在高雄住處上網，於臉書社團「韓國瑜高雄拼經濟／愛情產業鏈」發布「一定要轉傳出這訊：蔡政府掏空農漁會七千億，借給南向國家，一定要讓人民知道民進黨不斷地掏空台灣農民血汗錢」等不實言論，並附上立委高金素梅開記者會影片。

此貼文引來不少網友留言「不實報導」、「亂造謠會被告喔！」更有人直接向調查局檢舉，果然高雄市調處調查認為散布假訊息，依違反社維法交給警方裁處。

蔡女接受筆錄時供稱，她是經由立委高金素梅發布於YOUTUBE的質詢影片而轉傳該訊息，僅欲使民眾知道政府南向政策的錢是怎麼花的，內容是否屬實可由大家自行判斷等語。

法官認為，蔡女分享的內容，雖容易令人對她所指的政黨產生負面觀感，衍生人民對政府某種程度不信任感，但是否會轉化成畏懼或恐慌等負面心理？由於她是針對施政政策表示不滿、質疑，尚不足使觀看者產生畏懼或恐慌，導致有影響「公共安寧」情況，未構成社維法「散布謠言足以影響公共安寧」的行為，判不罰。

蔡姓女子在臉書社團「韓國瑜高雄拼經濟／愛情產業鏈」貼文，遭檢舉為假消息，但法院認...
蔡姓女子在臉書社團「韓國瑜高雄拼經濟／愛情產業鏈」貼文，遭檢舉為假消息，但法院認定未影響公共安寧，判免罰。記者林伯驊／翻攝
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