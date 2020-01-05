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刑事局查水表說上面交辦請原諒？ 承辦隊長：絕非事實！

2020-01-05 11:52聯合報 記者廖炳棋／台北即時報導

針對媒體報導警方在選舉期間「上面交辦查水表」，刑事局今早舉行記者會，強調絕非事實。

刑事局說，網路謠傳「柯建銘的叔叔給蔡英文的一封信」，立委柯建銘先生在2018年7月間已對外正式澄清，該信是冒用他往生叔叔名義的假訊息。這次媒體報導所指柯建銘的「哥哥」給蔡英文的一封信，應該是誤植。

刑事局偵查第9大隊在去年7月間，接獲柯建銘正式報案，指陳臉書林姓民眾等人涉嫌偽造文書及妨害名譽等案，刑事局依法進行偵查，並通知相關人士到場說明後，移送檢方偵辦。

刑事局說，此案自受理報案丶通知當事人到場丶製作警詢筆錄到移送檢方偵辦，相關程序都是依刑事訴訟法及相關法令辦理。媒體報導民眾指出被查水表時，「偵九隊長說是上面交辦請原諒」，刑事局承辦此案的隊長邱承迪表示，絕沒有向民眾發表這些言論；隊長嚴正駁斥：「報載警方是接獲上級指示，違法濫行追訴，絕非事實」。

另外媒體報導嘉義縣立委參選人蔡易餘的維基百科資訊，遭竄改配偶欄為楊蕙如一事，蔡易餘具狀向嘉義縣警察局提出妨害名譽及違反選罷法告訴。經警方偵辦後，移送嘉義地檢署偵辦，過程符合相關程序。警方再次説明警方依法行政立場，並呼籲民眾千萬不要散布不實訊息，對於網路上未經查證訊息也不要任意轉載，以免觸法。

嘉義縣海區民進黨立委候選人蔡易餘日前曾在粉絲專頁發出澄清文，秀出身分證，證明配偶...
嘉義縣海區民進黨立委候選人蔡易餘日前曾在粉絲專頁發出澄清文，秀出身分證，證明配偶欄仍為空白。圖／取自蔡易餘粉絲專頁
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蔡易餘

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