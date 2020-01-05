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網貼巴拉刈禁用期程也被查水表 民批：浮濫辦案

2020-01-05 11:49聯合報 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名何姓男子去年6月在臉書張貼「巴拉刈是劇毒致癌農藥」等訊息，遭警方認定是假訊息，被依違反社維法移送。但是，新北地院簡易庭調查，行政院農委會確實發布曾發布巴拉刈是劇毒農藥和禁售、禁使用的相關新聞，認定何男張貼內容並非憑空捏造，最後判他不罰。

對於不罰結果，何男感謝法院公正審理，但也有話想對公部門說。他表示，自己只是根據一定事實，表達個人意見，政府要查辦民眾，可否先上網搜尋一下，看看民眾講的內容是否真的不實，否則光憑主觀認定，根本是浮濫辦案，也會有寒蟬效應，這樣還有言論自由嗎？

判決指出，何男去年6月6日在臉書粉絲團「蔡總統加油」張貼「巴拉刈是劇毒致癌農藥，蔡政府決定再沿用一年」等內容，就被新北警方認定是假消息，移送社維法第63條「散布謠言，足以影響公共之安寧者」。

但是，法院調查維基百科、聯合新聞網和行政院農委會動植物防疫檢疫局所發布的新聞，巴拉刈確實是一種劇毒除草劑，屬高風險劇毒、致癌性農藥，對人類幾乎有百分之百致死率。

此外，行政院農委會動植物防疫檢疫局也在2018年12月11日發布「推動劇毒農藥退場政策」新聞，公告「巴拉刈」和「巴達刈水懸劑」2種農藥的禁用期程，2019 年1 月30日又發布新聞表示「巴拉刈退場政策不變，延長使用期限以降低囤積風險」，指政府考量零售業者和農民手中尚有存貨，有屆期無法使用完畢可能，所以將禁令延後1 年，改為109 年2月1 日起禁止販售及使用。

法院認為，何男的文章並非憑空捏造的不實謠言，且內容關乎農藥使用的公共利益，有助社會大眾對此議題的關注，促盡理性對話，難認有影響公共安寧秩序情形，因此裁定不罰。

新北一名何姓男子去年6月在臉書張貼「巴拉刈是劇毒致癌農藥」等訊息，遭警方認定是假...
新北一名何姓男子去年6月在臉書張貼「巴拉刈是劇毒致癌農藥」等訊息，遭警方認定是假訊息，被依違反社維法移送（示意圖，與新聞事件無關）。記者陳俊智/攝影
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巴拉刈

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