防制宿醉酒駕 中市警三分局白天取締抓8人

隨著農曆新年將近，聚會飲宴機會變多，台中市第三警分局為防止宿醉酒駕釀禍的狀況，在去年12月間，連續執行3次日間酒駕取締勤務，總計查獲8人涉嫌酒駕，顯示市民仍對宿醉仍有可能構成公共危險標準而不自知，未來將在16日30日，執行今年度加強重要節日安全維護工作，呼籲市民喝酒不開車、開車不喝酒，以免觸法。

台中市第三警分局表示，去年12月間為了防制民眾宿醉酒駕情形，一共執行3次取締酒後駕車專案勤務，針對轄內重要路口，以縮減道路方式加強攔查，積極取締駕駛人酒後駕車行為，據統計，去年12月執行日間取締酒駕專案勤務，共查獲8件駕駛人酒後駕車，顯示白天仍有民眾宿醉駕駛並存有僥倖心態。

台中市第三警分局指出，每個人對於酒精代謝的程度不一，有些市民可能覺得只要酒後不馬上開車，睡個幾個小時再開車就沒問題，但事實上還要依照自己所喝下的多少酒，酒精濃度多少來換算，一罐300毫升的啤酒，就需要2至3小時代謝，呼籲市民在喝酒後仍需注意身體代謝狀況，以免誤觸酒駕法網。

台中市第三警分局長陳武康表示，今年度加強重要節日安全維護工作，從1月16日晚上10時起，至1月30日零時止，為期15天，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，讓民眾能過個靖安守秩的好年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康