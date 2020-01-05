親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

防制宿醉酒駕 中市警三分局白天取締抓8人

2020-01-05 11:47聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

隨著農曆新年將近，聚會飲宴機會變多，台中市第三警分局為防止宿醉酒駕釀禍的狀況，在去年12月間，連續執行3次日間酒駕取締勤務，總計查獲8人涉嫌酒駕，顯示市民仍對宿醉仍有可能構成公共危險標準而不自知，未來將在16日30日，執行今年度加強重要節日安全維護工作，呼籲市民喝酒不開車、開車不喝酒，以免觸法。

台中市第三警分局表示，去年12月間為了防制民眾宿醉酒駕情形，一共執行3次取締酒後駕車專案勤務，針對轄內重要路口，以縮減道路方式加強攔查，積極取締駕駛人酒後駕車行為，據統計，去年12月執行日間取締酒駕專案勤務，共查獲8件駕駛人酒後駕車，顯示白天仍有民眾宿醉駕駛並存有僥倖心態。

台中市第三警分局指出，每個人對於酒精代謝的程度不一，有些市民可能覺得只要酒後不馬上開車，睡個幾個小時再開車就沒問題，但事實上還要依照自己所喝下的多少酒，酒精濃度多少來換算，一罐300毫升的啤酒，就需要2至3小時代謝，呼籲市民在喝酒後仍需注意身體代謝狀況，以免誤觸酒駕法網。

台中市第三警分局長陳武康表示，今年度加強重要節日安全維護工作，從1月16日晚上10時起，至1月30日零時止，為期15天，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，讓民眾能過個靖安守秩的好年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市第三警分局去年12月執行3次日間酒駕取締勤務，查獲8人涉嫌酒駕。圖／第三警...
台中市第三警分局去年12月執行3次日間酒駕取締勤務，查獲8人涉嫌酒駕。圖／第三警分局提供
分享
台中市第三警分局去年12月執行3次日間酒駕取締勤務，查獲8人涉嫌酒駕。圖／第三警...
台中市第三警分局去年12月執行3次日間酒駕取締勤務，查獲8人涉嫌酒駕。圖／第三警分局提供
分享

酒駕

延伸閱讀

堅持理念！小黨、無黨候選人拚出線

基隆仁五路科技執法 2天罰42件…違停少了

尾牙酒駕高峰期到 基警大數據找熱點時間、路...

輕忽宿醉 大白天酒駕比率增

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

影／酒後深夜街上揮刀狂吼 台東脫序男遭警送辦

2020-01-05 12:16

刑事局查水表說上面交辦請原諒？ 承辦隊長：絕非事實！

2020-01-05 11:52

網貼巴拉刈禁用期程也被查水表 民批：浮濫辦案

2020-01-05 11:49

台中咖啡店前擄人 顧客人手一機圍觀嚇跑歹徒

2020-01-05 11:02

娃娃機台主忘了鎖 大叔見獵心喜行竊遭罰1萬

2020-01-05 10:02

郭瑤琪貪汙案台高檢聲請再審 遭高院駁回

2020-01-05 02:23

從小由祖母照顧…兒子拒絕給付母親扶養費 法官判准

2020-01-05 00:20

家暴父沉迷賭色消失30年 現身討扶養費

2020-01-05 00:07

翻牆入境！台中港8船員去陳情 警帶回法辦

2020-01-04 23:36

工作不順燒競選旗幟 男子送辦

2020-01-04 23:03

酒醉女派出所朝女警踹肚 法院認其非刻意攻擊判無罪

2020-01-04 16:41

惡男過去家暴妻兒還抱瓦斯揚言一起死 年老索討扶養費

2020-01-04 16:28

立委候選人蕭景田競選布條遭破壞 警逮田中鎮70歲翁

2020-01-04 16:03

不滿韓「一張嘴湖溜溜」 男旗幟上寫髒字、塗黑韓國瑜

2020-01-04 16:01

美廉社員工暗夜偷公款觸動保全 上訴和解獲緩刑

2020-01-04 14:40

行人違規未走斑馬線被撞 受傷騎士求償勝訴

2020-01-04 13:47

影／男工作不順燒競選旗幟發洩 警依公共危險罪嫌送辦

2020-01-04 11:17

尾牙酒駕高峰期到 基警大數據找熱點時間、路段大攔查

2020-01-04 10:36

「性侵小女生」臉書放假消息 女子真挨告

2020-01-04 10:34

賭博網站非公共場所 警抓6男女網路簽賭判無罪

2020-01-04 10:20

看電視轉台小糾紛 弟弟竟拿木椅活活打死哥哥

2020-01-04 09:27

保全員泡夜店撿屍酒醉女 60萬元和解獲緩刑

2020-01-04 07:59

藉口倒垃圾「邀女下屬共搭貨梯」色主管熊抱襲胸10多秒

2020-01-04 07:54

對女網友強吻襲胸又舔耳 「衣架大王」陳友亮遭起訴

2019-12-30 12:39

小王為錢發狂失手殺人妻 漏夜相驗有遭電擊痕跡

2019-12-27 12:09

移工搭公車「腳趾頭」使壞 撥弄前座女乘客臀部判刑

2019-12-25 11:42

三中案開庭傳喚馬英九 律師：交易細節馬不清楚

2019-12-18 13:24

擔心寒蟬效應！女法官協會要監委「知所節制注意分際」

2019-12-18 13:11

張安樂媳婦違反兩岸條例 25萬元交保

2019-12-17 21:31

丁守中敗訴確定 北市選委會：選務人員一年來受盡委屈

2019-12-17 14:32

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

2019-12-09 18:14

畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影

2019-12-09 15:03

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58
看更多

熱門文章

田埂拾「沒有紅包袋」1千塊 他怨不開心網罵：你太瞎

2020-01-04 14:25

國道3號苑裡路段事故2人傷 1女子無生命跡象

2020-01-05 00:01

郭瑤琪貪汙案台高檢聲請再審 遭高院駁回

2020-01-05 02:23

影／「消防隊下雪了」 停車場消防栓被撞斷蔚為奇觀

2020-01-04 18:40

為吃薑母鴨搶車位鬧互毆砸車 蘆洲警緊急對空鳴4槍制止

2020-01-04 23:42

工研院光復院區一樓實驗室火警 火勢迅速撲滅無人受困

2020-01-05 03:24

男持拐杖砸超商 店員淡定結帳：還有很多客人在等

2020-01-04 18:14

從小由祖母照顧…兒子拒絕給付母親扶養費 法官判准

2020-01-05 00:20

手足為遺產大動肝火 靈堂上弟弟拿刀追砍哥哥

2020-01-04 14:33

6歲韓國童台灣宮廟走失 「狂哭」回派出所見爸媽才大笑

2020-01-04 19:51

北市住宅大樓深夜火警 消防救出4人搜索中

2020-01-05 00:31

警盤查侵人權／律師也被查 法院要幫警察上課

2020-01-05 00:40

樹林工廠大火竄濃黑煙 緊鄰高鐵橋樑及架空電纜

2020-01-04 14:42

惡男「催眠」女網友索慾 警一追發現他也勒索小女友

2020-01-04 17:21

不滿韓「一張嘴湖溜溜」 男旗幟上寫髒字、塗黑韓國瑜

2020-01-04 16:01

持刀搶超商辯「不是我」 法官2萬多字打臉判8年2個月

2020-01-05 07:33

背包包站超商前被當車手盤查 法院斥警侵害人權

2020-01-05 00:13

酒醉女派出所朝女警踹肚 法院認其非刻意攻擊判無罪

2020-01-04 16:41

船隻滯留台中港 八船員爬圍牆赴市府陳情遭逮

2020-01-04 14:44

警盤查侵人權／上級逼績效 基層亂了套

2020-01-05 00:31

影／價格好引宵小覬覦 卓蘭鎮葡萄園跨年夜遭偷剪

2020-01-04 20:57

惡男過去家暴妻兒還抱瓦斯揚言一起死 年老索討扶養費

2020-01-04 16:28

丈夫拉客、老婆發牌 夫妻檔經營賭場跑到哪都被抓

2020-01-04 18:07

男同志上網找泰式按摩 帥哥「師傅」沒出現被騙13萬

2020-01-04 16:02

家暴父沉迷賭色消失30年 現身討扶養費

2020-01-05 00:07

影／倒車撞凹車辯無感 警調對向行車記錄器揭真相

2020-01-04 14:21

台中咖啡店前擄人 顧客人手一機圍觀嚇跑歹徒

2020-01-05 11:02

立委候選人蕭景田競選布條遭破壞 警逮田中鎮70歲翁

2020-01-04 16:03

行人違規未走斑馬線被撞 受傷騎士求償勝訴

2020-01-04 13:47

刑事局查水表說上面交辦請原諒？ 承辦隊長：絕非事實！

2020-01-05 11:52

家人失蹤可立即報案 警提醒牢記三不一沒有

2020-01-04 14:10

美廉社員工暗夜偷公款觸動保全 上訴和解獲緩刑

2020-01-04 14:40

弟爭遺產動肝火 在父靈堂前揮刀砍兄

2020-01-04 23:54

吉普車墜深谷 傷者夜奔12公里求救

2020-01-04 23:49

21歲男子洗霸王頭！沒錢還辯稱：心情不好下次再給

2020-01-04 16:21

網貼巴拉刈禁用期程也被查水表 民批：浮濫辦案

2020-01-05 11:49

娃娃機台主忘了鎖 大叔見獵心喜行竊遭罰1萬

2020-01-05 10:02

「看X小？」男與酒客對眼遭刺 友人在旁嚇傻

2020-01-04 13:29

外役監受刑人返家探視未按時返回 違反脫逃罪被判刑

2020-01-05 00:22

翻牆入境！台中港8船員去陳情 警帶回法辦

2020-01-04 23:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top