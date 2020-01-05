台中咖啡店前擄人 顧客人手一機圍觀嚇跑歹徒

台中市江姓男子接受綽號「小白」的許姓少年邀約，一起處理王姓男子的債務糾紛，江找來謝姓友人等2人參與，前年11月間，江到車行租車後，夥同許等3人前往北區某咖啡店，當時王在咖啡店內討論投資虛擬貨幣，準備離開，江等人發現後，由許率2人前往，先徒手毆打王後，欲將王擄上車，王對著店內顧客高喊「幫我報警」，許多顧客拿出手機攝影、報警，江等人發現後四散逃逸。台中地院依共同傷害罪，各判江、謝，3月、2月徒刑，得易科罰金，另二名涉案人未成年，另案審理。

判決書指出，綽號「小白」的許姓少年與王姓男子有債務糾紛，透過LINE聯繫到從事銑床工作的江姓男子（20歲），江應允後再找來謝姓男子（19歲）及另名少年，江在前年11月18日晚間8時許，接受許的指示，前往租車行租了一輛黑色廂型車後，前往王正在消費的北區咖啡店內，伺機要將王擄走。

王姓男子與友人在該咖啡店內討論投資虛擬貨幣，當晚10時許準備離開時，許姓少年等3人下車，江則在車內待命接應，許等3人先對王一陣徒手毆打後，謝從王背後勒住頸部，許等2人則一同拉扯王的身體，欲以王拉扯上車，王在過程中不斷奮力掙扎，並向當時在店內顧客「幫我報警」，許多顧客拿出手機拍攝，也有人開始打電話。

許等人發現苗頭不對後，趕緊四散逃逸，警方到場時，王受有胸、肩、雙腳挫傷等傷勢，警方事後循線追查江等4人到案，並依法送辦。