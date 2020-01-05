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年輕人為何不存錢？結婚買房太遙遠 「投資這個才實在」

台中咖啡店前擄人 顧客人手一機圍觀嚇跑歹徒

2020-01-05 11:02聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市江姓男子接受綽號「小白」的許姓少年邀約，一起處理王姓男子的債務糾紛，江找來謝姓友人等2人參與，前年11月間，江到車行租車後，夥同許等3人前往北區某咖啡店，當時王在咖啡店內討論投資虛擬貨幣，準備離開，江等人發現後，由許率2人前往，先徒手毆打王後，欲將王擄上車，王對著店內顧客高喊「幫我報警」，許多顧客拿出手機攝影、報警，江等人發現後四散逃逸。台中地院依共同傷害罪，各判江、謝，3月、2月徒刑，得易科罰金，另二名涉案人未成年，另案審理。

判決書指出，綽號「小白」的許姓少年與王姓男子有債務糾紛，透過LINE聯繫到從事銑床工作的江姓男子（20歲），江應允後再找來謝姓男子（19歲）及另名少年，江在前年11月18日晚間8時許，接受許的指示，前往租車行租了一輛黑色廂型車後，前往王正在消費的北區咖啡店內，伺機要將王擄走。

王姓男子與友人在該咖啡店內討論投資虛擬貨幣，當晚10時許準備離開時，許姓少年等3人下車，江則在車內待命接應，許等3人先對王一陣徒手毆打後，謝從王背後勒住頸部，許等2人則一同拉扯王的身體，欲以王拉扯上車，王在過程中不斷奮力掙扎，並向當時在店內顧客「幫我報警」，許多顧客拿出手機拍攝，也有人開始打電話。

許等人發現苗頭不對後，趕緊四散逃逸，警方到場時，王受有胸、肩、雙腳挫傷等傷勢，警方事後循線追查江等4人到案，並依法送辦。

台中地院審理時，認定江、謝是成年人，但年紀仍輕，卻只因友人相約處理金錢糾紛，就不惜在夜間當街傷害王姓男子，並對王拉扯，足以妨害王自由離去的權利，行徑囂張，引人側目，江、謝二人的法治觀念欠缺、尚待導正，全案依共同傷害罪，各判江、謝，3月、2月徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

台中市江姓、謝姓男子涉嫌在前年11月間為協調債務糾紛，涉嫌強擄王姓男子，造成王全...
台中市江姓、謝姓男子涉嫌在前年11月間為協調債務糾紛，涉嫌強擄王姓男子，造成王全身多處受傷，台中地院依法判刑3月、2月徒刑。圖／報系資料照
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咖啡傷害罪虛擬貨幣

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