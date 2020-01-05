親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

從小由祖母照顧…兒子拒絕給付母親扶養費 法官判准

2020-01-05 00:20聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

65歲曾姓老太太因中風車禍行動不便，無法工作，向兒子請求給付扶養費；曾子以他是母親非婚生的兒子，他出生後即由祖母照顧扶養至成年，期間母親僅探視過他幾次，拒絕給付母親扶養費。台南地院法官認為，曾母未提出有何不能盡扶養義務正當事由，向兒子請求給付扶養費，為無理由，予以駁回，全案可抗告。

曾老太大主張，她生下兒子時與兒子父親並沒有婚姻關係存在，且因需工作，才將出生未久之兒交由兒子祖母照顧，她則逢假日前往探視，直到兒子7歲時，因她和兒子父親分手，此後便獨自生活，未再與兒聯絡。因她年紀漸邁且中風，時常進出醫院，去年8月間出車禍致行動不便，現已無法外出工作，不能維持生活，請求兒子按月給付1萬2千元扶養費。

曾子抗辯說，他從小由祖母扶養、照顧，國小時只有見過母親1、2次，母親未曾負擔扶養費用，他只在家中幫祖母送貨，沒有能力負擔扶養費。曾子祖母出庭做證說，孫子出生一個月住在醫院，出院後就由她扶養到長大，與曾母沒有聯繫，曾母沒有來探視， 也沒有負擔扶養費用。

民事庭法官認為，曾母對於兒子確有未盡扶養義務的事實無誤，未提出有何不能盡扶養義務正當事由法院調查，認為曾母無正當理由對兒子未盡扶養義務情節重大，曾子據此抗辯免除對於母親扶養義務可採。從而，曾母請求兒子給付扶養費，為無理由，應予駁回。

曾姓老太太向兒子請求給付扶養費；曾子以他從小由祖母照顧扶養至成年拒絕。台南地院法...
曾姓老太太向兒子請求給付扶養費；曾子以他從小由祖母照顧扶養至成年拒絕。台南地院法官認為，曾母未提出有何不能盡扶養義務正當事由，向兒子請求給付扶養費，為無理由予以駁回。圖/本報資料照片
分享

中風車禍

延伸閱讀

惡男過去家暴妻兒還抱瓦斯揚言一起死 年老索討...

蔣友柏離婚積欠扶養費被告 今天開庭有共識了

蔣友柏離婚遭控拖欠扶養費 前妻一狀告上法院

廖峻中風逐漸康復 後悔生病前這些恐佈生活習慣

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

酒醉女派出所朝女警踹肚 法院認其非刻意攻擊判無罪

2020-01-04 16:41

惡男過去家暴妻兒還抱瓦斯揚言一起死 年老索討扶養費

2020-01-04 16:28

立委候選人蕭景田競選布條遭破壞 警逮田中鎮70歲翁

2020-01-04 16:03

不滿韓「一張嘴湖溜溜」 男旗幟上寫髒字、塗黑韓國瑜

2020-01-04 16:01

美廉社員工暗夜偷公款觸動保全 上訴和解獲緩刑

2020-01-04 14:40

行人違規未走斑馬線被撞 受傷騎士求償勝訴

2020-01-04 13:47

影／男工作不順燒競選旗幟發洩 警依公共危險罪嫌送辦

2020-01-04 11:17

尾牙酒駕高峰期到 基警大數據找熱點時間、路段大攔查

2020-01-04 10:36

「性侵小女生」臉書放假消息 女子真挨告

2020-01-04 10:34

賭博網站非公共場所 警抓6男女網路簽賭判無罪

2020-01-04 10:20

看電視轉台小糾紛 弟弟竟拿木椅活活打死哥哥

2020-01-04 09:27

保全員泡夜店撿屍酒醉女 60萬元和解獲緩刑

2020-01-04 07:59

藉口倒垃圾「邀女下屬共搭貨梯」色主管熊抱襲胸10多秒

2020-01-04 07:54

移工殺狗吃下肚 代價至少20萬

2020-01-03 23:59

撞死興大生肇逃 毒駕男再吃官司

2020-01-03 23:47

彰化查獲5件選舉賭盤 單注達200萬元

2020-01-03 23:11

澄清稿成爭議訊息？刑事局挨告：尊重但勿斷章取義

2020-01-03 23:05

建商與售屋小姐近水樓台產女 氣炸董娘求償300萬

2020-01-03 21:44

爸爸趕兒子出家聲請死亡獲准 8年後養母作證死而復生

2020-01-03 19:39

對女網友強吻襲胸又舔耳 「衣架大王」陳友亮遭起訴

2019-12-30 12:39

小王為錢發狂失手殺人妻 漏夜相驗有遭電擊痕跡

2019-12-27 12:09

移工搭公車「腳趾頭」使壞 撥弄前座女乘客臀部判刑

2019-12-25 11:42

三中案開庭傳喚馬英九 律師：交易細節馬不清楚

2019-12-18 13:24

擔心寒蟬效應！女法官協會要監委「知所節制注意分際」

2019-12-18 13:11

張安樂媳婦違反兩岸條例 25萬元交保

2019-12-17 21:31

丁守中敗訴確定 北市選委會：選務人員一年來受盡委屈

2019-12-17 14:32

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

2019-12-09 18:14

畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影

2019-12-09 15:03

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58
看更多

熱門文章

基隆仁五路科技執法2天罰42件 民眾：怕失血違停少了

2020-01-04 12:43

高雄午夜槍響！擴大臨檢警車無預警遭衝撞 警開22槍

2020-01-04 08:47

田埂拾「沒有紅包袋」1千塊 他怨不開心網罵：你太瞎

2020-01-04 14:25

救難受難一線間！ 開直升機的英雄們 最怕聽這奪命聲...

2020-01-04 10:00

獨／街頭藝人歌手染毒 女刑警粉絲心痛法辦

2020-01-04 11:12

疑電線走火...高雄大寮深夜火警 屋主一度失去生命跡象

2020-01-04 10:15

影／「消防隊下雪了」 停車場消防栓被撞斷蔚為奇觀

2020-01-04 18:40

花蓮縣卓溪鄉吉普車墜谷5人傷 傷者徒步12公里求援

2020-01-04 11:18

肉燥泡麵怎麼吃最讚？ 網曝內行神吃法：超銷魂

2020-01-04 12:37

中市BMW試車釀2死事故 車輛原是前議長夫人租賃

2020-01-04 03:56

手足為遺產大動肝火 靈堂上弟弟拿刀追砍哥哥

2020-01-04 14:33

男持拐杖砸超商 店員淡定結帳：還有很多客人在等

2020-01-04 18:14

看電視轉台小糾紛 弟弟竟拿木椅活活打死哥哥

2020-01-04 09:27

土城汽車雨刷殺手 「3秒膠怪客」一分鐘毀一輛車

2020-01-04 12:12

保全員泡夜店撿屍酒醉女 60萬元和解獲緩刑

2020-01-04 07:59

影／溪頭救命 遊客：感謝善良天使讓我能繼續陪家人

2020-01-04 11:33

6歲韓國童台灣宮廟走失 「狂哭」回派出所見爸媽才大笑

2020-01-04 19:51

影／衝撞警車畫面曝光！警危急開22槍追6公里...尋獲車

2020-01-04 11:48

藉口倒垃圾「邀女下屬共搭貨梯」色主管熊抱襲胸10多秒

2020-01-04 07:54

樹林工廠大火竄濃黑煙 緊鄰高鐵橋樑及架空電纜

2020-01-04 14:42

找不到15萬元致清潔員險蒙冤 警夾層查出真相阿嬤笑了

2020-01-04 12:20

不滿韓「一張嘴湖溜溜」 男旗幟上寫髒字、塗黑韓國瑜

2020-01-04 16:01

船隻滯留台中港 八船員爬圍牆赴市府陳情遭逮

2020-01-04 14:44

惡男「催眠」女網友索慾 警一追發現他也勒索小女友

2020-01-04 17:21

尾牙酒駕高峰期到 基警大數據找熱點時間、路段大攔查

2020-01-04 10:36

永和河濱分屍案3外籍男否認殺人犯行 法官裁續押

2020-01-04 07:57

酒醉女派出所朝女警踹肚 法院認其非刻意攻擊判無罪

2020-01-04 16:41

賭博網站非公共場所 警抓6男女網路簽賭判無罪

2020-01-04 10:20

影／年近八旬老翁為見女網友買遊戲點數 店員機警阻詐

2020-01-04 12:31

丈夫拉客、老婆發牌 夫妻檔經營賭場跑到哪都被抓

2020-01-04 18:07

為吃薑母鴨搶車位鬧互毆砸車 蘆洲警緊急對空鳴4槍制止

2020-01-04 23:42

惡男過去家暴妻兒還抱瓦斯揚言一起死 年老索討扶養費

2020-01-04 16:28

行人違規未走斑馬線被撞 受傷騎士求償勝訴

2020-01-04 13:47

立委候選人蕭景田競選布條遭破壞 警逮田中鎮70歲翁

2020-01-04 16:03

家人失蹤可立即報案 警提醒牢記三不一沒有

2020-01-04 14:10

影／價格好引宵小覬覦 卓蘭鎮葡萄園跨年夜遭偷剪

2020-01-04 20:57

男同志上網找泰式按摩 帥哥「師傅」沒出現被騙13萬

2020-01-04 16:02

美廉社員工暗夜偷公款觸動保全 上訴和解獲緩刑

2020-01-04 14:40

「性侵小女生」臉書放假消息 女子真挨告

2020-01-04 10:34

影／倒車撞凹車辯無感 警調對向行車記錄器揭真相

2020-01-04 14:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top