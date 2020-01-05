從小由祖母照顧…兒子拒絕給付母親扶養費 法官判准

65歲曾姓老太太因中風、車禍行動不便，無法工作，向兒子請求給付扶養費；曾子以他是母親非婚生的兒子，他出生後即由祖母照顧扶養至成年，期間母親僅探視過他幾次，拒絕給付母親扶養費。台南地院法官認為，曾母未提出有何不能盡扶養義務正當事由，向兒子請求給付扶養費，為無理由，予以駁回，全案可抗告。

曾老太大主張，她生下兒子時與兒子父親並沒有婚姻關係存在，且因需工作，才將出生未久之兒交由兒子祖母照顧，她則逢假日前往探視，直到兒子7歲時，因她和兒子父親分手，此後便獨自生活，未再與兒聯絡。因她年紀漸邁且中風，時常進出醫院，去年8月間出車禍致行動不便，現已無法外出工作，不能維持生活，請求兒子按月給付1萬2千元扶養費。

曾子抗辯說，他從小由祖母扶養、照顧，國小時只有見過母親1、2次，母親未曾負擔扶養費用，他只在家中幫祖母送貨，沒有能力負擔扶養費。曾子祖母出庭做證說，孫子出生一個月住在醫院，出院後就由她扶養到長大，與曾母沒有聯繫，曾母沒有來探視， 也沒有負擔扶養費用。