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翻牆入境！台中港8船員去陳情 警帶回法辦

2020-01-04 23:36聯合報 記者余采瀅／台中報導

喀麥隆籍全福88號雜貨船滯留台中港逾半年。記者余采瀅／翻攝
喀麥隆籍全福88號雜貨船滯留台中港逾半年。記者余采瀅／翻攝
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喀麥隆籍全福88號雜貨船疑因爆發財務困難，發不出薪水，船隻滯留台中港逾半年，8名陸籍船員未辦理入境手續，本月3日自行翻越台中港圍牆，搭公車前往台中市府陳情，台中港警總隊獲報後，緊急將人帶回，依違反入出國及移民法送辦。

台中市府勞工局副局長羅群穆說，全福88號船舶所有人為香港籍，已積欠船員4個月薪水，經聯繫香港船東公司，應允2天後，將到台灣解決欠薪問題。

全福88號雜貨船去年5月20日進台中港，9月4日出港時因主機出問題，引水人認為有航安疑慮將船帶返碼頭，航港局中部航務中心上船實施港口國管制檢查，除主機確認不正常，又發現救生艇不合格，船公司也尚未申請港口國管制複查，致遭管制滯留至今。

船員們因在台中港滯留逾半年，2日在船邊懸掛白布條抗議，強調「我要人權、我要生活權」、「還我血汗錢、我要回家」。船長王全說，他們去年5月18日從大陸出港，20日抵台中港，7、8月只領半個月薪水，其餘薪水至今未領到，他們一天只吃2餐，船上伙食早已耗盡，但聯繫不上船東，他們想領取所賺的血汗錢，早日回家過年，希望船東盡快出面解決。

3日上午8時許，全福88號7名陸籍船員與另艘滯留的船員，8人未辦理入境手續，自行翻越台中港三井OUTLET圍牆，再搭310路公車前往台中市府陳情，被警方攔截送辦，並由勞工局協助聯繫香港船東公司解決欠薪問題。

薪水香港台中市

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